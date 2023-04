Rekord paneli słonecznych w Polsce. Fotowoltaika zmiotła elektrownie węglowe

Instalacje fotowoltaiczne rozwijają się w Polsce tak szybko, że kolejne rekordy mocy nie powinny nas już dziwić. Warto jednak obserwować, jak duży procent w miksie energetycznym stanowi fotowoltaika i pozostałe OZE. Wg danych Fundacji Instrat w styczniu 2023 moc zainstalowana wszystkich paneli słonecznych w Polsce wyniosła 12,5 GW, co stanowi wzrost o 53 proc. względem stycznia 2022.

Przyjrzyjmy się jednak, co się stało w południe 29 marca. Wszystkie instalacje słoneczne w naszym kraju działały z rekordową mocą 7,539 GW. W tamtym momencie fotowoltaika była głównym źródłem energii dla polskich gospodarstw i stanowiła 33 proc. w ogólnym miksie energetycznym.

Wykres produkcji energii elektrycznej w Polsce 29 marca / źródło: Fundacja Instrat, CC-BY-4.0

Panele słoneczne wyprodukowały więcej energii nawet niż elektrownie na węgiel kamienny (7,365 GW), które są podstawowym źródłem energii w naszym kraju. Przypomnijmy, że takie elektrownie znajdują się m.in. w Kozienicach (woj. mazowieckie), Opolu, Jaworznie czy Rybniku.

Wykorzystują one węgiel kamienny, który jest wydobywany ze złóż podziemnych. Najczęściej surowiec ten jest wieku karbońskiego (ok. 300-350 mln lat) z ery paleozoicznej. Jest to zupełnie inny węgiel niż brunatny, który wydobywany jest metodą odkrywką z płytszych złóż. Są one pochodzenia neogeńskiego (najczęściej miocen), a węgiel z nich jest mniej kaloryczny.

Warto zwrócić uwagę, że moc zainstalowana elektrowni na węgiel kamienny powoli maleje od grudnia 2020. Nadal jednak wynosi ona sporo – jest to ponad 22 GW.

Tak znakomity wynik funkcjonowania paneli słonecznych zawdzięczamy oczywiście słonecznej pogodzie i niskiej temperaturze, przy której instalacje działają z większą wydajnością. Wiosna i jesień są najbardziej sprzyjającymi czasami w roku dla rekordowych mocy w produkcji energii słonecznej. Patrząc na to, że ciągle przybywa nowych farm słonecznych (choć w mniejszym tempie niż dotychczas), to jeszcze nie raz usłyszmy, że fotowoltaika czy turbiny wiatrowe osiągnęły nowe maksimum.