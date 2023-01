Nowe chińskie turbiny wiatrowe będą większe od Pałacu Kultury. Kolejny rekord pobity

Turbiny wiatrowe stają się większe nie bez powodu. Chiny nie przestają zadziwiać swoim rozmachem

Turbiny wiatrowe stają się coraz większe nie bez powodu i mowa tutaj nie tylko o wysokości, ale też długości łopat ich wirników. Im turbiny znajdują się wyżej, tym mocniejsze wiatry na nie wpływają, a im ich łopaty wykonane najczęściej z kompozytów są dłuższe, tym okazalszy obszar mogą “omiatać” i tym samym generować więcej energii elektrycznej, dzięki wyższej sile, którą przechwytują.

Problem w tym, że choć produkować takie kolosy chce każdy, to zajmować się nimi po okresie eksploatacji chce już niewielu, a to będzie miało swoje konsekwencje. Konsekwencje tak wielkie, że ludzkość obudzi się zapewne za kilkanaście lat z ręką w nocniku dokładnie tak, jak niedawno obudziła się w kwestii tworzyw sztucznych, w których świat po kilku dekadach zbyt swobodnego podejścia, zaczął wręcz tonąć. Swoje trzy grosze z całą pewnością dorzuci do tego zapowiedziana właśnie turbina wiatrowa MySE 18.X-28X, która w dobie ciągle trwającej ekspansji zapewne za kilka miesięcy spadnie z “podium” największych turbin świata.

Z czasem takie “maluszki” przejdą do historii

Jakiś czas temu informowaliśmy o nowej największej turbinie wiatrowej przeznaczonej do morskich elektrowni (H260-18MW firmy CSSC), a dziś mamy dla was coś jeszcze większego. Co ciekawe, tak jak H260-18MW przebiła wielkością poprzednią największą turbinę (MySe 16.0-242), tak teraz następczymi poprzedniej rekordzistki przebiła rozmiarami właśnie tą najnowszą. Nie są to jednocześnie jakieś marginalne wzrosty. Różnica rozmiarów między tymi dwoma turbinami jest ogromna, bo wzrost długości łopat z 128 do 140 metrów oznacza również wzrost łącznej powierzchni łopat z 53 do nieco ponad 66 tysięcy metrów kwadratowych.

Firma MingYang twierdzi, że turbina wiatrowa MySE 18.X-28X poradzi sobie z “najbardziej ekstremalnymi warunkami oceanicznymi” i prędkościami wiatru rzędu ponad 202 km/h. Wedle przewidywań przy średniej prędkości wiatru na poziomie 30,6 km/h taka gigantyczna turbina ma generować 80 GWh energii rocznie, czyli ilość wystarczającą do zaopatrzenia ponoć aż 96000 mieszkańców.

Jak już wcześniej wspomniałem, tak wielkie turbiny nie powstają tylko po to, aby kreować sztuczny wyścig między producentami. W praktyce bowiem im te turbiny są większe, tym stosunek kosztów ich wyprodukowania oraz zamontowania do ilości generowanej energii jest wyższy i w efekcie farmy wiatrowe stają się bardziej opłacalne. To jednoznacznie wskazuje, że sektor turbin wiatrowych będzie rozwijał się właśnie w kierunku nie ilości, a wielkości aż do momentu, w którym producenci nie będą w stanie przebijać kolejnych barier.