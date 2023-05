MediaTek Dimensity 9200+ wkrótce trafi do pierwszych smartfonów. Wszystko, co musisz wiedzieć

Dimensity 9200+ to nowy flagowy procesor firmy MediaTek. Czy warto w ogóle zwracać na niego uwagę?

Odświeżenia flagowych układów, które zwykły doczekiwać się następców średnio co rok, to nie aż tak częsta praktyka. MediaTek postanowił jednak zaszaleć i przypomnieć światu o sobie, prezentując właśnie śródroczne odświeżenie swojego flagowego układu z łącznością 5G dla smartfonów. Jak to na odświeżenie przypadło, Dimenisty 9200+ nie zaskakuje w ogóle swoją specyfikacją. Trudno się temu dziwić, bo w ciągu kilku miesięcy specjaliści firmy zwyczajnie nie mogli zmienić w nim specjalnie dużo. Zwłaszcza przez fakt wykorzystywania ciągle tego samego procesu produkcyjnego (4-nanometrowego).

Dimensity 9200+ ciągle łączy w sobie połączenie procesora graficznego Mali-G715 Immortalis z pakietem łącznie ośmiu rdzeni procesora centralnego. Wydajność graficzna wzrosła o 17% z racji zwiększenia zegarów z 981 do 1148 MHz i podobnie potraktowano zestaw rdzeni, bo główny rdzeń Cortex-X3 pracuje teraz z taktowaniem 3,35 GHz, a nie 3,05 GHz, trzy rdzenie Cortex-A715 doczekały się wzrostu z 2,85 do 3 GHz, a cztery najmniej wydajne Cortex-A510 pracują teraz szybciej o 200 MHz (skok z 1,8 do 2 GHz).

Oznacza to, że czysto teoretycznie Dimensity 9200+ będzie wydajniejszy od Dimensity 9200 o 17% w operacjach graficznych i o około 10%, jeśli idzie o obliczenia angażujące procesor centralny. Tyczy się to zarówno operacji jednowątkowych, bo taktowanie Cortex-X3 wzrosło o 10%, jak i wielowątkowych, bo zegar A510 zaliczył ponad 11-procentowy wzrost. Najsłabiej wypadły w tej mieszance rdzenie A715 z 5,3-procentowym wzrostem.

Firma twierdzi, że SoC Dimensity 9200+ ma niższy pobór mocy niż Dimensity 9200, dzięki pewnym optymalizacjom i technologii eXtreme Power Saving dla zadań związanych ze sztuczną inteligencją, ale w ogólnym rozrachunku powinien drenować akumulator szybciej. Wzrost wydajności poprzez zwiększenie taktowania przy pozostaniu na tej samej architekturze i procesie technologicznym zwyczajnie nie może się inaczej skończyć, niż zwiększeniem poboru energii podczas obciążenia właśnie. Wyższe zegary zwiększają bowiem napięcie pracy, co przekłada się na większą ilość generowanego ciepła odpadowego. W przypadku tego SoC wpłynie na to nawet obsługa szybszej pamięci operacyjnej i masowej, bo Dimensity 9200+ jest w stanie współpracować z pamięcią LPDDR5X-8533 i masową UFS 4.0, podczas gdy Dimensity 9200 ogranicza się tylko do LPDDR5X-4266 i UFS 3.1.

Poza tym Dimensity 9200+ wykorzystuje modem oparty na M80 z obsługą technologii mmWave 5G, zapewnia wsparcie dla odświeżania ekranu do 240 Hz w rozdzielczościach FHD+, możliwość nagrywania w rozdzielczości 8K, a dodatkowo obsługuje nowe standardy, bo Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 7. Aktualnie wiemy, że najpewniej pierwszym telefonem, który go wykorzysta, będzie iQOO Neo 8 Pro.