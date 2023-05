Samsung goni konkurencję. Czym zaskoczy nas Galaxy Watch 6?

Podczas wydarzenia Unpacked, które odbędzie się w sierpniu (lub pod koniec lipca, jak podają niektórzy), Samsung zaprezentuje nam długo wyczekiwane składaki Galaxy Z Fold 5 i Galaxy X Flip 5. Oprócz nich pojawią się jeszcze nowe tablety oraz smartwatche, o których nieco zapomnieliśmy. Nic dziwnego, skoro w ostatnim czasie przecieki niezbyt skupiały się na tych urządzeniach. O Galaxy Watch 6 trudno więc było powiedzieć coś konkretnego, prócz kilku szczegółów, które w międzyczasie wyciekły. Te dotyczyły lepszego procesora – Exynos W980, mającego zapewnić o ponad 10 procent lepszą wydajność niż układ napędzający serie Watch 4 i Watch 5 – oraz powrotu obrotowej ramki w Watch 6 Pro. Poza tym właściwie nie wiedzieliśmy, czego mamy się po tych zegarkach spodziewać.

One UI 5 Watch – ten system pojawi się na zegarkach Galaxy Watch 6 i przyniesie ze sobą sporo nowości

Co prawda nadal nie znamy szczegółów ulepszeń sprzętowych, ale przynajmniej wiemy już trochę o tym, co nadchodzące smartwatche zaoferują w kwestii oprogramowania. Samsung ogłosił bowiem nowości, które wprowadzi na ich pokład wraz z systemem One UI 5 Watch. Moim zdaniem to raczej część planowanych ulepszeń, a te największe zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, prawdopodobnie podczas premiery Galaxy Watch 6. Tak czy inaczej, system skupi się na ulepszeniu istniejących funkcji związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem użytkowników.

Śledzenie snu jest obecnie dostępne praktycznie we wszystkich smartwatchach oraz inteligentnych opaskach, więc Samsung, który większe nowości w tym temacie wprowadzał ponad rok temu, musiał postarać się, by jakoś dogonić konkurencję. Wedle słów firmy, nadchodząca aktualizacja ułatwi użytkownikom sprawdzanie wyników snu, bo będą one widoczne bezpośrednio na ekranie zegarka. Również wskazówki przekazywane przez funkcję coaching snu będzie można przeglądać bez konieczności sięgania po smartfona. Ulepszenia doczeka się także tryb uśpienia, bo poza przyciemnieniem ekranu i wyciszeniem powiadomień oraz połączeń, zegarek będzie korzystał z czujnika podczerwieni zamiast zwykłej zielonej diody LED – ma to zminimalizować ryzyko przypadkowego obudzenia. Znajdzie się też nowość, która przypadnie do gustu użytkownikom SmartThing – smartwatch, gdy wykryje sen, wyłączy wszystkie urządzenia połączone w ramach platformy. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którym zdarza się zasnąć przed telewizorem.

Dla aktywnych przygotowano z kolei spersonalizowane strefy tętna – po około 10 minutach biegu zegarek obliczy pięć stref tętna na podstawie VO2 Max i progów tlenowych/beztlenowych. Mas to przełożyć się na jeszcze dokładniejsze wyniki, tylko że nadal nie wiadomo, czy Samsung da możliwość ręcznej edycji stref. Mam nadzieję, że tak, bo brak tej opcji mocno denerwuje użytkowników. Kolejna nowość, jaka zostanie wprowadzona na pokład Galaxy Watch 6 za pośrednictwem One UI 5 Watch, to w zasadzie rozszerzenie funkcji Route Workout. Samsung doda do niej również bieganie i chodzenie, a w aplikacji Zdrowie będzie można znaleźć rekomendacje tras, więc nie będzie trzeba sięgać po aplikacje firm trzecich.

Galaxy Watch 6 może się również okazać świetnym wyborem dla seniorów i wcale nie mówię tym razem o czujnikach nastawionych na monitorowanie zdrowia. Samsung postanowił wprowadzić ulepszenia funkcji awaryjnego SOS, która umożliwi użytkownikom komunikację i wysyłanie danych o lokalizacji do służb ratunkowych, które ponadto będą mogły przejrzeć naszą dokumentację zdrowotną, o ile takowa zostanie udostępniona. Co najważniejsze, wykrywanie upadków będzie włączone domyślnie dla wszystkich użytkowników, który ukończyli 55 rok życia – w oparciu o wiek podany podczas zakładania konta Samsung.

Czyli znowu Samsung rezerwuje nowości tylko dla najnowszych zegarków? Na szczęście nie!

Wspomniane wyżej ulepszenia znajdą się oczywiście na pokładzie Galaxy Watch 6, bo te smartwatche zostaną wprowadzone na rynek z One UI 5 Watch. Nie oznacza to jednak, że Samsung potraktuje właścicieli ex-flagowców po macoszemu. Posiadacze modeli z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 (obie serie działają pod kontrolą Wear OS 3), również załapią się na stosowną aktualizację, a testy beta dla tych modeli mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Nie wiadomo tylko, kiedy pojawi się dla nich stabilna wersja systemu.