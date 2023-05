Gwiazda pożarła swoją planetę. Podobny los czeka Ziemię?

Ostatnimi czasy astronomowie obserwowali obiekt oddalony o około 13 000 lat świetlnych. Znajduje się on w Drodze Mlecznej i został uwieczniony dzięki teleskopowi Gemini South zlokalizowanemu na terenie Międzynarodowego Obserwatorium Gemini. Właśnie tamtejsze instrumenty pozwoliły na uwiecznienie sytuacji, w której ginąca gwiazda niszczy przy okazji krążącą wokół niej planetę.

W toku ewolucji gwiazdy mogą znacząco powiększyć swoje rozmiary. Mowa o zwiększeniu średnicy takiego obiektu o 100 do nawet 1000 razy względem pierwotnych wartości. Nie jest to powszechne zjawisko, lecz występuje także w naszej galaktyce. Co więcej, zdaniem naukowców podobny scenariusz niemal na pewno obejmie także Układ Słoneczny. A to z kolei przełoży się na niezbyt optymistyczną przyszłość Ziemi oraz innych skalistych planet.

Jeśli jednak martwicie się, że pewnego dnia Słońce zgotuje nam równie marny los, to spokojnie: i tak już będziecie wtedy martwi. I to zapewne od miliardów lat. Nic nie wskazuje bowiem na to, by ewentualna transformacja naszej gwiazdy nastąpiła w ciągu najbliższych tysięcy czy milionów lat. Do przewidywania losów Układu Słonecznego mogą posłużyć dane zebrane w czasie obserwacji innych układów, a ten oddalony o 13 000 lat świetlnych okazał się idealnym kandydatem.

Zacznijmy jednak od podstaw. Gdy gwiazda taka jak Słońce przekształca wodór w hel w swoim jądrze, powstaje w ten sposób potrzebna jej energia. Zasoby wodoru są jednak ograniczone, dlatego gdy go zabraknie, rozpoczyna się fuzja helu w celu pozyskania węgla. Wodór przesuwa się natomiast ku zewnętrznych warstwom gwiazdy, dzięki czemu ta się rozszerza i zaczyna transformować w tzw. czerwonego olbrzyma. Z daleka będzie to wyglądało efektownie, lecz z bliska – z perspektywy planet krążących wokół takiego obiektu – oznacza to nadchodzącą katastrofę.

Gwiazda taka jak Słońce również może przekształcić się w czerwonego olbrzyma, przynosząc Ziemi i innym planetom zagładę

Jak podkreślają badacze kosmosu, odróżnienie rozbłysku pochłaniającego planety od innych rodzajów rozbłysków, choćby w postaci koronalnych wyrzutów masy, wymaga obserwacji w wysokiej rozdzielczości. Takich właśnie możliwości dostarczył teleskop Gemini South. Zebrane przez niego dane wykazały, że wybuch pochłaniający tamtejszą planetę trwał około 100 dni. Wyrzucona materia składała się z wodoru o masie około 33 mas Ziemi i pyłu o masie około 0,33 masy naszej planety.

Dalsze analizy doprowadziły natomiast badaczy do wniosku, iż gwiazda stojąca za całym tym zamieszaniem miała masę odpowiadającą około 0,8–1,5 masy Słońca. Z kolei planeta, która padła ofiarą transformacji tego obiektu w czerwonego olbrzyma miała masę wynoszącą od 1 do 10 mas Jowisza. Szersze ustalenia w tej sprawie są już dostępne na łamach Nature.