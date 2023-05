Nadchodzi komputer wzorowany na ludzkim mózgu. Wiemy, jak zostanie zaprojektowany

Chodzi rzecz jasna o podpatrzenie tych udogodnień i zaimplementowanie ich w układach komputerowych, które posłużą później do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Jedną z badaczek zaangażowanych w cały proceder jest Eveline van Doremaele z Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven.

Jak wyjaśnia, zajmuje się projektowaniem komputerów wzorowanych na ludzkim mózgu. Takowe są nie tylko projektowane na podstawie teoretycznej wiedzy w tej sprawie, ale do realizacji tego celu używa się też materiałów organicznych. Taki układ komputerowy mógłby posłużyć do wykonywania neuromorficznych obliczeń i byłby w stanie wchodzić w interakcje z ludzkim organizmem.

Jednym z podstawowych problemów związanych z powszechnym wykorzystaniem takich rozwiązań jest wysokie zapotrzebowanie na energię oraz duża ilość czasu potrzebnego na wykonanie obliczeń. Ludzki mózg świetnie sobie z tym radzi, szczególnie jeśli zestawimy ze sobą jego zdolność do kalkulacji oraz potrzeby energetyczne. Lata ewolucji zapewniły nam naprawdę wydajny komputery pokładowe.

Komputer naśladujący procesy zachodzące w ludzkim mózgu mógłby spełniać szereg bardzo zróżnicowanych funkcji

Jak neuromorficzny układ, do stworzenia którego dąży Doremaele, miałby być wykorzystywany w codziennym życiu? Mówi się choćby o projektowaniu inteligentnych protez ramion, układów wykorzystujących różne czujniki do wykrywania komórek rakowych wśród milionów innych komórek czy rozruszników serca mogących dostosować się do starzejących się narządów. A to tylko część potencjalnych sposobów, których w przyszłości miałoby być zdecydowanie więcej.

Do projektowania odpowiednich układów potrzeba materiałów nadających się do programowania, a jednocześnie “akceptowalnych” przez ludzki organizm. Obecnie najlepszymi kandydatami wydają się przewodzące polimery organiczne, które przepuszczają prąd elektryczny. Materiał znany jako P-3O jest w stanie zmieniać opór i utrzymywać utworzone połączenie oraz działać z elektrolitem ciekłym jak i stałym.

Jak na razie Doremaele wykorzystała obliczenia neuromorficzne do stworzenia bioczujnika zajmującego się analizą próbek potu pod kątem mukowiscydozy. Taki układ mierzy zawartość potasu i chloru w pocie, ucząc się na podobnej zasadzie jak neurony tworzące ludzki mózg. Pokazuje to, że bez wątpienia w opisywanej technologii drzemie ogromny potencjał i potrzeba jedynie czasu, aby weszła ona do codziennego życia.