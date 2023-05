Leica Q3 to klasyka w nowej odsłonie. Jest też edycja specjalna dla legendarnego polskiego fotografa

Kluczowe elementy specyfikacji

Pełnoklatkowy sensor BSI-CMOS 60 Mpix, zdolny do pracy z rozdzielczościami 60, 36 i 18 Mpix.

Stabilizowany optycznie obiektyw Summilux 28mm f/1.7 ASPH z funkcją makro

Przycinanie obrazu do wirtualnej ogniskowej 35, 50, 70 i 90 mm (odpowiednio 39, 19, 8 i 6 Mpix)

Elektroniczny wizjer OLED 5,76 Mpix, powiększenie 0,79x

Ekran obracany LCD 3″,1,8 mln punktów

Zakres ISO 50-100,000

Hybrydowy autofocus (PDAF + CAF z DFD, rozpoznawanie obiektów)

Nagrywanie wideo 8K, HEVC + Apple ProRes 422 HQ

Realizowana przy pomocy AI kontrola perspektywy i zakresu dynamicznego dla plików JPEG

Odporność na pył i wodę IP52

Porty USB-C i mikro HDMI

Bezprzewodowe ładowanie za pomocą opcjonalnego uchwytu

Wi-Fi i Bluetooth

Leica Q3 to klasyka w nowej odsłonie

Mimo podobieństwa wizualnego do modelu Q2, do aparatu trafiło wiele nowości. Nowoczesna matryca (prawdopodobnie ta sama, która jest sercem Leiki M11) liczy 60 Mpix i może pracować – poza natywną – z dwiema dodatkowymi rozdzielczościami – 26 i 18 Mpix, przy czym rozdzielczość wynikowa jest osiągana w wyniku skalowania obrazu z całej matrycy. Dostępny jest także cyfrowy zoom, symulujący ogniskowe 35, 50, 75 i 90 mm, wykorzystujący crop z matrycy.

Leica Q3 wyposażona została w niewymienny, stabilizowany optycznie, stałoogniskowy obiektyw Leica Summilux o ogniskowej 28 mm i jasności maksymalnej f/1.7. Szkło posiada także komplet fizycznych pierścieni do manualnych nastaw. Obiektywy Leiki są niezwykle cenione za plastykę i jakość obrazu – nie inaczej będzie zapewne i w tym przypadku.

Do kadrowania służy wysokiej rozdzielczości wizjer elektroniczny OLED, o rozdzielczości 5,76 milionów punktów oraz dodatkowy, obracany wyświetlacz LCD o przekątnej 3″, dysponujący 1,8 mln punktów aktywnych.

Aparat został wyposażony w port USB-C, umożliwiający szybki transfer danych i tethering przy użyciu programów Adobe Lightroom lub Capture One Pro. Dostępny jest też opcjonalny grip z podstawką do bezprzewodowego ładowania, zgodną ze standardem Qi.

Leica Q3 x Chris Niedenthal

Przy okazji informacji o premierze warto wspomnieć o edycji specjalnej, która powstała z okazji 50-lecia pracy twórczej jednego z najwybitniejszych polskich fotoreporterów, Chrisa Niedenthala, który co prawda przez większość pracy zawodowej korzystał ze sprzętu Nikona, lecz od 10 lat używa właśnie aparatów z rodziny Leica Q. Za ich pomocą dokumentował między innymi wydarzenia podczas strajków kobiet.

Jedyny w swoim rodzaju egzemplarz Leiki Q3 przygotowany został przez producenta w porozumieniu z polskim przedstawicielstwem, by uhonorować dorobek fotoreporterski Chrisa Niedenthala. Aparat wyróżnia podpis Jubilata oraz niezwykłego uroku autoportret na górnej płycie aparatu. Uroczyste przekazania aparatu odbędzie się 4 czerwca 2023 roku, przed koncertem zespołu Sir Hardly Nobody, w którym Chris Niedenthal pełni odpowiedzialną rolę perkusisty. Do 4 czerwca natomiast unikalny aparat można oglądać w warszawskim Leica Store.