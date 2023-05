Chińczycy sprawdzili nowe rozwiązanie w zakresie magazynowania energii. Poznaliśmy wyniki testów

Proponowane przez Chińczyków rozwiązanie ma sprawność egzergetyczną wynoszącą 35,96% i gęstość magazynowania energii rzędu 1,54 kWh na metr sześcienny. Poza sprężonym dwutlenkiem węgla istotną rolę odegrała także jednostka kogeneracyjna.

W taki sposób udało się zaprojektować układ o obiegu zamkniętym z blokiem kogeneracyjnym o mocy 600 MW i magazynem energii opartym na dwutlenku węgla. Do jego działania potrzebne jest ciepło, sprężanie i rozprężanie oraz woda wraz z dwutlenkiem węgla. Kiedy pojawia się zapotrzebowanie na energię, dwutlenek węgla jest uwalniany ze zbiornika niskociśnieniowego i sprężany w kompresorze napędzanym dzięki wcześniejszej nadwyżce. Sprężony gaz przechodzi przez chłodnicę powietrza, dzięki czemu można zmagazynować ciepło w wodzie wychodzącej ze zbiornika.

Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest magazynowanie energii, gdy w sieci jej nie brakuje, by później wykorzystać ją w razie potrzeby. Wyobraźmy sobie na przykład słoneczny bądź wietrzny dzień: takie okoliczności sprzyjają działaniu farm fotowoltaicznych i wiatrowych, lecz czasami warunki są mniej korzystne, przez co energii może brakować. W takich sytuacjach pojawia się możliwość wykorzystania tego, co zgromadzono w czasie nadwyżek.

Metoda magazynowania energii proponowana przez Chińczyków wykorzystuje sprężony dwutlenek węgla oraz jednostkę kogeneracyjną

Jak wyjaśniają pomysłodawcy, po dwóch etapach kompresji gaz jest przechowywany w zbiorniku wysokociśnieniowym, a woda chłodząca trafia pod ciśnieniem do zbiornika z gorącą wodą. W czasie eksperymentów okazało się, że w najbardziej optymalnej konfiguracji układ miał sprawność egzergetyczną wynoszącą 35,96% i gęstość magazynowania energii rzędu 1,54 kWh na metr sześcienny. Szczegóły na temat przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane na łamach Energy Conversion and Management. Zapewne dalsze wysiłki naukowców będą skoncentrowane na dalszym zwiększaniu sprawności oraz gęstości magazynowania energii.

