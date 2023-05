Po co? Dlaczego? Dla kogo? Nowy smartfon HTC rodzi wiele pytań, na które nie znajduję odpowiedzi

Do tajwańskiego HTC sentyment mam szczególny, a to za sprawą nie tylko wspomnianego przecierania szlaków dla samego Androida, ale również kilku modeli (m.in. HTC HD7 ze specyficzną podstawką i mobilną wersją Windows), które przeszły mi przez ręce. Wierzcie lub nie, ale korzystałem z kafelkowego Windowsa na telefonie i nadal żyję. W okolicach 2010 roku, za sprawą współpracy z Google’em, HTC obok LG włączył się do grona producentów urządzeń z serii Nexus, oferując doświadczenie czystego Androida, pozbawionego jakichkolwiek udziwnień i nakładek systemowych.

Trudno w to dziś uwierzyć, ale w 2011 roku HTC był trzecim największym producentem smartfonów na świecie, ustępując jedynie Apple’owi i Samsungowi.

Historia HTC, czyli Alleluja i Do Przodu, a potem jakoś to będzie

W tamtym czasie Tajwańczycy nadal mieli spore szansę liczyć się w branży. Rozochoceni sukcesem serii Nexus oraz współpracą z Google’em zadebiutowali z serią Desire, ale apetytu producenta ewidentnie nie dało się tak łatwo zaspokoić. Segmentacja oferty nabrała ostrego rozpędu i na scenę niemal natychmiast dorzucono kolejne urządzenia (Legend, Evo 4G, Thunderbolt, Sensation).

W pewnym momencie zrobiło się tego naprawdę sporo, więc w 2012 roku przyszedł pierwszy poważniejszy reset w postaci serii One (prywatnie używałem przez pewien czas modelu One X). Niezmiennie podobała mi się w telefonach HTC wysoka jakość wykonania. Producent nie stronił od metalu, który stanowił miłą odmianę od większości ówczesnych plastikowych obudów.

Przy okazji jednak odłączył się od wyścigu na megapiksele w aparatach z takimi firmami jak Samsung. Niektórzy twierdzili, że to właśnie wtedy zaczęły się pierwsze kłopoty Tajwańczyków, szczególnie dotyczące kwestii stosowanych w telefonach rozwiązań fotograficznych odbiegających jakościowo od propozycji konkurencji. Mimo szybkiego porzucenia idei pod nazwą UltraPixel i ponownego dołączenia wyścigu na megapiksele, sytuacja nie uległa widocznej poprawie.

HTC U23 Pro

OLED 6,7", 120 Hz, FHD+

Snapdragon 7 Gen 1, 8/12 GB RAM-u, 256 GB + microSD

108 Mpix (OIS), 8 Mpix (szeroki), 5 Mpix macro, 2 Mpix

IP67, 4600 mAH, 30W i 15W bezprzewodowo

Azjatycka cena od ok 550 euro.



Po co? Dlaczego? Dla kogo? 🤔🤔 pic.twitter.com/lzZf3TYum1 — orson_dzi (@OrsonDzi) May 18, 2023

W HTC przepadł gdzieś gen innowacyjności i wyznaczania trendów. Ich miejsce zajął gen nadążania za innymi. Można było odnieść wrażenie, że Tajwańczycy chaotycznie łapią się czego popadnie, żeby nie wypaść z coraz szybciej pędzącego pociągu. Lata mijały, przychody lawinowo spadały, na pewien czas firma odpuściła sobie kompletnie rynek smartfonów.

Obecnie znów na nim jest, ale to tylko cień dawnej potęgi. Pozycja producenta skurczyła się za sprawą dyskusyjnego modelu zarządzania, chaotycznej strategii (najpierw: robimy tylko telefony premium, a kiedy to ostatecznie nie wypaliło: robimy telefony dla każdego) oraz marketingu, który w obliczu rosnącej konkurencji z Azji i ograniczonego budżetu miał coraz bardziej pod górkę z promowaniem nowych produktów). Koniec końców, lata mijają, mamy 2023 rok, a oni nadal swoje – nie wiadomo po co, nie wiadomo dla kogo i nie wiadomo dlaczego.

HTC U23 Pro to taki “niewiadomofon”. Połączenie z okularami MR to za mało

Odwykłem od pisania suchych newsów o kolejnych telefonach i jak teraz sobie zerkam na specyfikację techniczną HTC U23 Pro, to zastanawiam się, czym właściwie ten model miałby mnie kupić. Owszem, mamy spory ekran OLED (6,7 cala) Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, na którego górze łypie do mnie dziura obiektywu przedniego aparatu 32 Mpix. Na odwrocie tradycyjna wyspa z obiektywami aparatów (główny 108 MPix z optyczną stabilizacją, szeroki 8 Mpix, 5 Mpix do trybu makro i czujnik głębi 2 Mpix).

Pod maską za to starszy Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (?) w wariancie z 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Obudowa przynajmniej spełnia normy IP67 (odporna na zanurzenie i zakurzenie), a wbudowany akumulator o pojemności 4600 mAh można ładować zarówno tradycyjnie (30W) jak i bezprzewodowo (15W). Nic szczególnego, a jedynym wyróżniającym się dodatkiem może być tu aplikacja VIVERSE, która współpracuje z okularami VIVE XR Elite do rzeczywistości mieszanej. Przewidywana cena – w okolicach 550 euro.

Swoją drogą, hashtag towarzyszący promocji #seeUagain przywołuje mi na myśl skojarzenia z artystą o przebrzmiałej dawno sławie, którego nikt na koncerty specjalnie nie zaprasza, ale on i tak przyjeżdża, więc niech już swoje zagra i wraca do domu. Znacie takich, prawda? Wypada zaprosić.