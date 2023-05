Porażka Chin. Przełomową baterię na słońce wyprodukował ktoś inny

Niejednokrotnie rozpisywaliśmy się o tym, że energia słoneczna jest niestabilna i zależna od pogody, wobec czego w idealnym scenariuszu wymaga ona magazynowania chociażby w akumulatorach litowo-jonowych. Takie hybrydowe systemy już znamy, ale czy można wszystko złączyć w całość i zmniejszyć rozmiary takiego urządzenia? Indyjscy inżynierowie z Instytutu Technologii w Jodhpur udowodnili, że tak.

Na łamach czasopisma Advanced Sustainable Systems opisali oni swój wynalazek. Stworzyli dokładnie fotoładowalny akumulator litowo-jonowy (PRB, photorechargeable battery). Urządzenie ładuje się bezpośrednio z promieni słonecznych i jednocześnie potrafi przechowywać energię przez dłuższy czas.

Ogniwo słoneczne i akumulator jonowy w jednym. Przed nami zupełnie nowa klasa urządzeń

Badacze jako materiał światłoczuły wykorzystali nanopręciki z hematytu (tlenku żelaza). Jest to powszechnie występujący minerał tlenkowy, którego mamy na Ziemi pod dostatkiem. Nanopręty wykazały obiecującą zdolność do pochłaniania promieni słonecznych w paśmie widzialnym oraz do przechowywania jonów litu.

Schemat urządzenia PRB, obraz opracowanego prototypu oraz profil ładowania i rozładowania PRB w ciemności i przy oświetleniu / źródło: Shubham Chamola, Indian Institute of Technology Jodhpur, materiały prasowe

Akumulator, który został opracowany w wersji testowej, przypomina małą baterię pastylkową o średnicy 8 mm z niewielkim otworem do skupiania światła. Podczas doświadczeń urządzenie było oświetlane niebieską diodą. Wydajność fotokonwersji i przechowywania energii osiągnęła na poziomie niespełna 2 proc. Jest to niewiele, ale i tak najwięcej w porównaniu do innych akumulatorów fotowoltaicznych opartych na halogenkach.

Wynalazek może mieć zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest ciągła praca urządzenia. PRB wówczas mogłoby się ładować za dnia i zużywać zebraną energię w nocy. Stworzony prototyp był w stanie zasilać trzywoltową diodę LED przez trzy miesiące, co pokazuje, że technologia ma perspektywy na przyszłość.

Naukowcy zaznaczają jednak, ze to dopiero sam początek badań nad PRB. Potrzeba zrozumienia działania mechanizmu na poziomie atomowym i opracowania wydajnych materiałów, aby parametry fotokonwersji były wyższe. Akumulatory fotowoltaiczne dopiero w odległej przyszłości mogą konkurować z tradycyjnymi hybrydowymi systemami z krzemowymi ogniwami i akumulatorami litowo-jonowymi.