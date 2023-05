Samochody elektryczne mają ogromny wpływ na najbiedniejszych. Nie chodzi wcale o ich cenę

Amerykańscy naukowcy pod kierownictwem Jaye Mejia-Duwan z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przeprowadzili analizę tego, w jaki sposób przyrost liczby samochodów elektrycznych wpływa na zanieczyszczenie powietrza. Zbadali sytuację na przykładzie stanu Kalifornia. Wyniki opublikowano w PLOS Climate.

Badanie tej zależności wyglądało bardzo interesująco. W specjalnym modelu połączono dwa zbiory danych, aby znaleźć jakieś konotacje. Naukowcy wykorzystali dane z programu dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych na terenie Kalifornii za okres 2010-2021. W ten sposób mogli oni dowiedzieć się orientacyjnie, w jakich częściach stanu i w których latach przybyło najwięcej elektryków na drogach.

Następnie te dane porównano ze stanem jakości powietrza w tym samym okresie pod kątem zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla, tlenkami siarki, azotu i drobnym pyłem zawieszonym PM2,5. O ile poziom stężenia tlenków w powietrzu zmalał i jest to skutek większej liczby samochodów elektrycznych na drogach, to nie można tego samego powiedzieć o PM2,5.

Samochody elektryczne przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza w konkretnych miejscach

Jak przekonują uczeni, czystość powietrza zależy do tego, jak czysta jest energia do napędzania elektryków. Większe zapotrzebowanie na energię sprawiło, że elektrownie w Kalifornii przyczyniają się do większych emisji drobnego pyłu zawieszonego. Podobnie jak same pojazdy, które poruszając się po drogach, wzbijają kurz lub emitują PM2,5 przez zużywanie opon i hamulców.

Zauważono zaskakującą zależność, że większe stężenie pyłu zawieszonego odnotowano punktowo i ma to miejsce w bliskim sąsiedztwie elektrowni. Tereny te są zamieszkane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. osoby biedniejsze i o innym niż biały kolorze skóry. Wobec tego wyciągnięto wniosek, że wzrost liczby samochodów elektrycznych zakupionych z programu dofinansowań wpływa negatywnie na konkretne grupy społeczne.

Naukowcy sugerują, że jeśli ta sytuacja będzie nadal trwać, to nierówności społeczne zaczną się pogłębiać. Rozwiązaniem problemu jest to, aby również najbiedniejszych wspierać w zakupie samochodów elektrycznych oraz przyspieszyć transformację energetyczną, rezygnując z emisyjnych źródeł energii.