Na jednym ładowaniu pojedziemy dłużej? Samochody elektryczne zyskają nową baterię! Jest tylko jedno „ale”

Branża motoryzacyjna na całym świecie skupiła swoją uwagę na samochodach elektrycznych. Inżynierowie w wielu krajach pracują nad ulepszaniem technologii, aby była ona nie tylko bardziej przyjazna dla środowiska, ale również wydajna. Również badacze z rosyjskiego prywatnego uniwersytetu technicznego Skoltech mogą się pochwalić sukcesem w tej materii i to nie małym.

Na łamach czasopisma Energy Advances pojawiła się praca rosyjskich inżynierów, który skonstruowali nowy materiał do akumulatorów litowo-jonowych, które zasilają pojazdy elektryczne. Mowa dokładnie o zupełnie nowej katodzie, która jest zbudowana ze stosowanego już na świecie warstwowego tlenku metalu przejściowego wzbogaconego w nikiel, ale z drobną jego modyfikacją.

Naukowcy zmienili mikrostrukturę tlenku, dzięki czemu potrafi on przechowywać więcej energii na daną jednostkę objętości.

Jak skomentował główny autor badania prof. Artem Abakumov ze Skoltech Energy:

Katody w akumulatorach zasilających samochody elektryczne zazwyczaj wykorzystują warstwowe tlenki metali przejściowych, w tym również takich bogatych w nikiel (przyp. red. nikiel zastępuje wówczas kobalt w strukturze związku). Udoskonaliliśmy dwa powszechnie stosowane materiały tego rodzaju, osiągając wzrost gęstości energii od 10 do 25 proc. Przekłada się to na możliwość budowanie mniejszych katod i bardziej kompaktowych akumulatorów lub na większość pojemność magazynowania energii przy dotychczasowych rozmiarach baterii. Dodatkową zaletą jest to, że materiał wolniej się psuje.