Tego nikt się nie spodziewał. Nvidia wniesie smartfony na nowy poziom

Smartfony będą oferowały coraz wyższą wydajność graficzną. Postara się o to… AMD i Nvidia

Szybciej, wydajniej i po prostu lepiej. Tak zapowiada się przyszłość procesorów graficznych w sektorze, w którym do niedawna nie widzieliśmy miejsca na AMD czy właśnie Nvidię. W następnych latach będziemy świadkami rewolucji wydajności graficznej w smartfonach oraz mobilnych SoC z CPU na bazie architektury ARM przeznaczonych do laptopów. Wszystko ze względu na próby przekucia najnowszych technologii w sektorze graficznym z poletka komputerowego i konsolowego na to smartfonowe.

Samsung chce wnieść swoje układy obliczeniowe na zupełnie nowy poziom wydajności i zaawansowania, zastępując graficzne procesory na bazie ARM tymi od AMD mimo pierwszego niewypału, a właśnie dowiedzieliśmy się o podobnych planach firmy MediaTek. Mowa więc o producencie SoC z rodziny Dimensity, które nie są wprawdzie tak popularne, jak rozwiązania Samsunga, czy Qualcomma, ale trafiają do całego spektrum smartfonów – od budżetowców po średniaki i na flagowcach kończąc.

MediaTek miał zdecydować się na współpracę z firmą Nvidia nad tym, jak połączyć technologię stosowaną m.in. w kartach graficznych GeForce z procesorami na bazie architektury ARM. Wybór Nvidii jest o tyle ciekawy, że MediaTek aktualnie współpracuje z AMD i zapewnia firmie dostęp do swoich układów Wi-Fi 6E, ale jako że sprawa jest ciągle owiana tajemnicą, trudno wskazać prawdziwy powód tej decyzji.

Nvidia to gigant na rynku procesorów graficznych

Taki sojusz może być okazją dla obu firm, bo Nvidia zawita na rynek smartfonów, a MediaTek skorzysta z jej technologii oraz rozpoznawalności, kierując swoje SoC np. do graczy. Gdyby tego było mało, MediaTek tym ruchem może poprawić swoją konkurencyjność w stosunku do Qualcomma i Samsunga, a finalnie zabłysnąć na rynku rozwijających się dopiero SoC z myślą o systemach Windows-on-Arm.

Na papierze wszystko zapowiada się świetnie, ale problematyczną kwestią w dążeniu do tego może okazać się kwestia poboru mocy i emitowanego ciepła. W smartfonach i smukłych notebookach producenci muszą znaleźć złoty środek między wydajnością, a energożernością procesorów, aby z jednej strony oferować wysoki poziom wydajności, a z drugiej nie drenować zbyt szybko akumulatora i nie doprowadzać do przegrzewania się sprzętu. Teoretycznie AMD i Nvidia nie mają więc aż tak wielkiego doświadczenia w tego typu kompaktowych urządzeniach, ale z drugiej strony to przecież układ Nvidii napędza Nintendo Switcha, a AMD zapewnia ultrawydajne procesory typu APU do handheldów i zapewniło swoje GPU Exynosowi 9200 Samsunga, więc jakieś podstawy obie firmy mają.