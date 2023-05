Sony HT‑S2000 – jeden głośnik zamieni salon w salę kinową

HT‑S2000 to dźwięk przestrzenny z jednej obudowy

System 3.1 oznacza, że w obudowie soundbara mamy w sumie cztery głośniki – trzy kierunkowe raz subwoofer. Teoretycznie, bo Sony chwali się zastosowaniem podwójnego subwoofera oraz dedykowanego głośnika centralnego, który odpowiada za odtwarzanie dialogów w filmach oraz głośników kierunkowe Sony X-Banalced Speaker Unit. Łączna moc zestawu to 250 W.

Dzięki szeregowi technologii, takich jak Vertical Surround Engine i S-Force Pro Front Surround soundbar ma zapewnić kinowe doznania związane z odtwarzaniem dźwięku przestrzennego. Wirtualizacja ma symulować brzmienie dochodzące z różnych stron, tak żebyśmy się czuli dosłownie otoczeni dźwiękiem. Do tego nie zabrakło zgodności z Dolby Atmos oraz DTS:X.

Z dźwiękiem przestrzennym mamy mieć do czynienia nie tylko podczas odtwarzania przygotowanych do tego treści. Specjalne algorytmy analizują odtwarzany dźwięk i mają zamieniać na dźwięk trójwymiarowy nawet sygnał stereo i co więcej, ma to działać również podczas strumieniowania muzyki, np. przez Bluetooth ze smartfonu.

Wraz z soundbarem zadebiutuje nowa aplikacja mobilna Sony Home Entertainment Connect, która służy do obsługi soundbara, ale też przeprowadza użytkownika przez pierwszą konfigurację urządzenia.

Czytaj też: Pracujesz na laptopie? Pracodawca kupi Ci monitor, a nawet myszkę i klawiaturę

Dodatkowy subwoofer i zrównoważony rozwój

Jeśli mimo wszystko subwoofer soundbara okaże się niewystarczający, można będzie dodać do niego bezprzewodowy głośnik SA-SW5 lub SA-SW3 z obecnej oferty Sony. W końcu niektórzy wychodzą z założenia, że basu nigdy dość, więc jest to idealne rozwiązanie.

Sony HT-S2000 to kolejny produkt w ofercie firmy, który dba o zrównoważony rozwój. Ograniczono w nim użycie plastiku z surowców pierwotnych w samym urządzeniu, jak i opakowaniu. Niektóre elementy wykonano z tworzywa pochodzącego z recyklingu, a 95% opakowań powstaje z przetworzonego papieru i tworzyw powstałych na jego bazie.

Czytaj też: Leica Q3 to klasyka w nowej odsłonie. Jest też edycja specjalna dla legendarnego polskiego fotografa

Dostępność Sony HT-S2000

Soundbar Sony HT-S2000 trafi do sklepów w czerwcu 2023 roku. Cały czas niestety nie znamy jego ceny, ale patrząc na to, że niżej pozycjonowany model Sony HT-A2000 kosztuje ok 2000 zł, cena nowego urządzenia powinna być niestety wyższa.