Tak było na InfoShare 2023. Tysiące ludzi, setki spotkań, dziesiątki inspirujących wystąpień

Serwisy Chip.pl oraz Focus.pl objęły w tym roku patronatem medialnym tę niezwykłą konferencję, której motywem przewodnim – jak można było się spodziewać – była sztuczna inteligencja. Na każdej z dziewięciu scen tematycznych można było usłyszeć co nieco o AI, a w powietrzu czuć było zarówno ekscytację, jak i napięcie związane z nieuchronnym przybyciem technologicznej rewolucji.

Już podczas otwierającego przemówienia na Inspire Stage mówił o tym Grzegorz Borowski, podkreślając, że dla programistów i szeroko pojętej branży tech sztuczna inteligencja to przede wszystkim szansa, ale też wielka zmiana i konieczność adaptacji do nowych warunków. Gros prelekcji, które miały miejsce podczas InfoShare 2023 dotyczyła właśnie tego, jak nie dać się pożreć sztucznej inteligencji – zarówno w tym dosłownym, jak i przenośnym sensie.

Do AmberExpo ściągnęły tłumy ludzi

Konferencja odbywa się w Gdańsku w halach AmberExpo, gdzie w tym roku łączna liczba uczestników ma przekroczyć podobno aż 7000. Kolejka do check-inu przed otwarciem hali wystawowej liczyła sobie grube kilkaset metrów; na szczęście pogoda dopisała i nikt nie musiał zmoknąć przed wejściem, a sam proces wydawania passów przebiegał szybko i sprawnie. To w dużej mierze zasługa systemu wcześniejszej rejestracji i aplikacji InfoShare, której posiadanie znacząco ułatwiało dostanie się do środka.

Jak zwykle przed halami stanęły też foodtrucki, gdzie w czasie przerwy lunchowej (i poza nią) można było zjeść coś dobrego i posłuchać muzyki na żywo.

Sztuczna inteligencja była motywem przewodnim InfoShare 2023

O sztucznej inteligencji słychać było, jak już wspomniałem, z każdej sceny, ale bardzo cieszy fakt, że konferencja poruszyła temat kompleksowo. Na scenie deweloperskiej programiści tłumaczyli, jak wykorzystać nowe narzędzia w praktyce. Na Inspire Stage można było posłuchać m.in. o tym, jak ChatGPT wpłynie na funkcjonowanie biznesów.

Co osobiście bardzo mnie cieszy, serię spotkań na Devtrends Stage otworzyła prelekcja o kondycji psychicznej programistów i osób z branży. Z Marketing Stage spływały zaś słowa mądrości o tym, że choć maszyny już dziś mają techniczne możliwości nas zastąpić, to jeszcze przez długi czas tego nie zrobią.

O ile InfoShare to w dużej mierze właśnie prelekcje i inspirujący mówcy, tak dla tysięcy odwiedzających równie ważny (jeśli nie ważniejszy) jest aspekt networkingowy; przy takiej skali przedsięwzięcia można spotkać i „zbić piątkę” z naprawdę ciekawymi ludźmi, do których nie mamy dostępu na co dzień. Jak zwykle przygotowana była też specjalna strefa „matchmakingu”, w której twórcy rozwiązań mogli spotkać się z potencjalnymi, dopasowanymi do swoich inwencji inwestorami.

Nie zabrakło też tradycyjnego konkursu dla startupów, walczących o nagrodę główną w wysokości 20 tys. euro. I jak zwykle bywa nie brakowało tu zarówno tych, którzy chcą rozwiązać problem głodu na świecie inwencją, która dawno już była wynaleziona, jak i tych, których pomysły naprawdę mogą pomóc ludziom.

InfoShare to także wystawcy. Dziesiątki wystawców

Przechadzając się po halach można było natrafić na mnóstwo ciekawych punktów. W tym roku zdecydowanie najwięcej uwagi przyciągało jednak kilka konkretnych stoisk; sekcja jednego z partnerów, the:protocol, sekcja z wystawą Mercedesa, gdzie można było zobaczyć na żywo nowego EQS-a, oraz sekcja… gier salonowych. Ilekroć przechodziłem przy maszynach do pinballa mogłem na nie popatrzeć góra przez 30 sekund, bo zaraz ktoś je zajmował i zaczynał grać.

Nie brakowało też mniejszych, bardzo ciekawych wystaw. Swoje punkty miały trójmiejskie uczelnie, a w tym roku na InfoShare zagościła nawet wystawa z warszawskiego Apple Muzeum Polska, a opiekował się nią sam właściciel, Jacek Łupina.

Swoje miejsce miały również media, gdzie przez cały czas trwania konferencji odbywały się wywiady “1:1” z prelegentami i innymi osobistościami, które przyjechały do Gdańska.

Nie ma co się jednak oszukiwać, najdłuższe kolejki jak co roku ustawiały się… do punktów z kawą. Mam wrażenie, że organizatorzy InfoShare nie doceniają zapotrzebowania tej branży na kofeinę, bo mimo obecności na halach sporej liczby punktów, kolejki do nich nigdy się nie kończyły.

Zapraszamy za rok!

Tegoroczna edycja targów dobiega końca – trwały one przez dwa dni, 24 i 25 maja 2023 r. Kolejna edycja już za rok, więc jeśli oglądając nasze zdjęcia czujesz, że to coś dla Ciebie, koniecznie zarejestruj się na stronie InfoShare, aby nie przegapić tej niezwykłej imprezy następnym razem.