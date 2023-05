Tak gorąco nie jest nawet na Słońcu. Gigantyczna temperatura osiągnięta w laboratorium 

O szczegółach członkowie zespołu stojącego za całym przedsięwzięciem piszą na łamach Nuclear Fusion. Kluczem do sukcesu był sferyczny tokamak ST40, za sprawą którego wygenerowana temperatura osiągnęła pułap 100 milionów stopni Celsjusza. To wartość znacznie wyższa aniżeli w jądrze Słońca, gdzie szacowane temperatury wynoszą kilkanaście milionów stopni Celsjusza.

Wysiłkami poświęconymi kontrolowaniu plazmy w ST40 kierowali naukowcy związani z Princeton Plasma Physics Laboratory, Oak Ridge National Laboratory i Tokamak Energy Ltd. Sferyczny tokamak posłużył do rozgrzania plazmy w toroidalnym polu magnetycznym o wartości nieco ponad 2 Tesli. Wykorzystano do tego celu 1,8 miliona watów wysokoenergetycznych cząstek neutralnych i choć cały proces trwał zaledwie 150 milisekund, to sukcesem było samo przekroczenie 100 milionów stopni Celsjusza.

Temperatura wygenerowana z wykorzystaniem tokamaka sferycznego ST40 przekroczyła 100 milionów stopni Celsjusza

Fuzja termojądrowa zachodzi wewnątrz gwiazd, ze Słońcem na czele. To niezwykle wydajny proces, w którym dwa lżejsze jądra łączą się ze sobą, tworząc jedno cięższe. W efekcie powstaje energia, którą można byłoby wykorzystać. Tego typu reakcje napędzają gwiazdy, ale są możliwe do odtworzenia na Ziemi. Potrzeba do tego rzecz jasna odpowiednich reaktorów i zabezpieczeń chroniących przed rozgrzaną plazmą.

Nawet jeśli fuzję uda się kontrolować i pozyskać z niej energię, to ważne będzie, by bilans był dodatni (i to z zauważalnymi korzyściami, tak, aby produkcja energii na masową skalę miała jakikolwiek sens). Dzięki uzyskanym wynikom naukowcy zyskali pewność, że sferyczny tokamak może posłużyć do wygenerowania pożądanej temperatury. To poważny krok w kierunku ogłoszenia sukcesu, jakim niewątpliwie byłoby spełnianie energetycznych potrzeb ludzkości z wykorzystaniem tokamaków.