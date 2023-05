Ukraina też wykorzystuje starą broń. W przeciwieństwie do Rosji robi to porażająco skutecznie

Pvpj-1110 nadal służy wiernie. Ukraina wykorzystuję tę rzadką broń do niszczenia opancerzonych pojazdów Rosji

Ukraińska armia wykorzystuje aktualnie ogromne ilości sprzętu różnych producentów z różnych części świata i z odmiennych okresów historycznych. To w gruncie rzeczy coś wyjątkowego, ale mogliśmy tego oczekiwać po tym, jak szereg państw postanowił wspomóc Ukrainę w walce z Rosjanami, którzy najechali suwerenny kraj w połowie lutego 2022 roku. Pomoc na szczęście ciągle napływa do zaatakowanego państwa i najwyraźniej jest świetną okazją dla niektórych państw, aby pomagać i jednocześnie opróżniać swoje magazyny z przestarzałego sprzętu, który wbrew pozorom nadaje się idealne do walki z rosyjską armią. Z jednej strony jest bowiem tani, a z drugiej dostępny w dużych ilościach.

Takie podejście potwierdziło kolejne nagranie z wykorzystania szwedzkiego działa bezodrzutowego Pvpj-1110 (Pansarvärnspjäs 1110) przez Ukraińców. Aktualnie te działa są wręcz unikatowe, bo powstały przed latami 60. ubiegłego wieku w nakładzie około 1600 egzemplarzy i trafiły w ręce szwedzkich żołnierzy kilka lat później, aby po trzech dekadach pożegnać się ze służbą w kraju. Część dział została jednak przekazana innym krajom (m.in. Litwie, Łotwie i Estonii), a tak się składa, że są to trzy państwa, które regularnie wspierają ukraińską obronę swoim sprzętem. Dostawy w ostatnich miesiącach musiały zapewne objąć, jeśli nie same działa, to przynajmniej specjalną amunicję, która powstała na ich użytek, a mowa tutaj o kulminacyjnych pociskach kalibru 90 mm w różnych wersjach.

Te pociski po wystrzeleniu ze zwykle holowanych lub umieszczonych na ciężarówkach dział, są w stanie przebić od 380 do 800 mm stali pancernej (RHA) zależnie od wersji i przy idealnym trafieniu. Ich skuteczny zasięg jest oceniany na 900 metrów, a szybkostrzelność na nawet 8 strzałów na minutę, jeśli cele są widoczne, jak na dłoni, a trzyosobowa załoga dobrze współpracuje. W ogólnym rozrachunku nie jest to więc broń idealna, bo jej rozmieszczenie i używanie jest o niebo trudniejsze od wykorzystania np. ręcznych zestawów przeciwpancernych, ale to nie to jest w niej najgorsze.

Takie pociski mimo stosunkowo wysokiej penetracji są aktualnie bezużyteczne, bo nowoczesne czołgi wykorzystują pancerz reaktywny do przeciwdziałania trafieniom. Nie możemy jednak zapominać, że Ukraina walczy z Rosją. Państwem, które nadal wykorzystuje przestarzałe czołgi (i to nawet bardzo przestarzałe) bez takiego pancerza, przez co nawet najmniej zaawansowane pociski Pvpj-1110 są w stanie je zniszczyć przy dobrym trafieniu, przedzierając się przez ich cienki pancerz bez dodatkowej ochrony i o niespecjalnie zaawansowanej geometrii. Innymi więc słowy, unikalne działa szwedzkiej produkcji w ukraińskich rękach mogą zdziałać wiele mimo ich wieku, co widać właśnie w ciągłych dostawach pocisków do nich.