Jutro Ziemianie otrzymają wiadomość od obcej cywilizacji. Możesz pomóc ją odszyfrować

Jeżeli nie, to sprawdzimy to już za kilkadziesiąt godzin. Można powiedzieć, że naukowcy postanowili przeprowadzić próbę generalną reakcji na otrzymanie wiadomości od obcej cywilizacji. Już w środę 24 maja 2023 roku o godzinie 21:00 polskiego czasu europejska sonda kosmiczna ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), która od końca 2016 roku krąży wokół Czerwonej Planety wyśle w kierunku Ziemi wiadomość od obcej cywilizacji. Owa wiadomość powinna dotrzeć do instrumentów obserwacyjnych na powierzchni Ziemi dokładnie szesnaście minut później.

Gromada kulista M13, adresat wiadomości wysłanej w 1974 roku z Ziemi za pomocą obserwatorium Arecibo. Źródło: Sid Leach/Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter

Pierwsza wiadomość od obcej cywilizacji

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Informacja o tym, że do Ziemi dotarła wiadomość od obcej cywilizacji rozeszłaby się po powierzchni Ziemi lotem błyskawicy. Po pierwszym zachwycie i ekscytacji pojawiłby się problem. Najtęższe umysły na Ziemi stanęłyby przed niemalże niewykonalnym zadaniem rozszyfrowania informacji, której nadawca nie tylko nie mówi żadnym znanym językiem, ale także zamieszkuje inną planetę, być może zupełnie inaczej wygląda, potrzebuje innych niż człowiek rzeczy do życia, kieruje się innymi niż na Ziemi instynktami, jest inny pod względem biologii, wychowania, otoczenia społecznego i bazuje na innej ewolucji, historii i doświadczeniach.

Wracając jednak do eksperymentu “A Sign in Space”: sygnał z marsjańskiego orbitera zarejestrują jutro trzy obserwatoria: sieć teleskopów Allen Telescope Array, Green Bank Telescope oraz obserwatorium Medicina Radio Astronomical Station.

Warto tutaj zauważyć, że nie tylko mamy tu do czynienia z symulacją procedur, ale także ze swoistym testem dla środowiska naukowców poszukujących sygnałów od pozaziemskich cywilizacji. Nikt poza organizatorami całego wydarzenia nie wie, jakie informacje będzie zawierała przesłana z Marsa wiadomość. Do środowiska naukowego należy decyzja o tym, jak podejść do próby odszyfrowania i zrozumienia wiadomości. Jak jednak przekonują twórcy, będzie to doskonała okazja do zgromadzenia nie tylko specjalistów z różnych dziedzin nauki, ale także przedstawicieli różnych społeczności i kultur całego świata, które mogą przyczynić się ostatecznie do odszyfrowania wiadomości.

Według planu, w środę wieczorem będziemy mogli obejrzeć na żywo relację z odbioru tajemniczej wiadomości od sondy marsjańskiej. Co się wydarzy później? Możesz samemu zarejestrować się na serwerze Discorda i przynajmniej wziąć udział w próbie zrozumienia czego chcą od nas obcy. Owszem, będzie to tylko próba, ale nigdy nie wiadomo kiedy ludzkość taki sygnał otrzyma, czy będzie to jutro, czy też za 25 000 lat. Kto wie, może mieszkańcy M13 wysłali taką wiadomość w stronę Ziemi 24 999 lat temu i za rok dotrze ona do nas. Jasne, brzmi to nieprawdopodobnie, ale… przecież sami to zrobiliśmy, a skoro my mogliśmy, to mógł też ktoś inny. Lepiej być przygotowanym.