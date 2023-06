Nowe aparaty fotograficzne Fujifilm Instax polecają się na wakacje

Fujifilm Instax Square SQ40 – nowość w kwadratowym formacie

Fujifilm Instax Square SQ40 to odświeżony wariant znanego modelu SQ1, działający w oparciu o całkowicie analogowy materiał natychmiastowy. W porównaniu z pierwowzorem SQ40 wygląda bardziej elegancko, jego wzornictwo jest bardziej stonowane – wykorzystano kolor srebrny i czarny. Aparat wciąż jest bardzo prosty w obsłudze – ma jeden przycisk, automatyczny pomiar ekspozycji (wraz z automatyczną lampą błyskową) i po przekręceniu obiektywu tryb selfie/makro, z możliwością fotografowania od 30 cm.

Nowy aparat zaprezentowano tuż przed wakacjami, nic zatem dziwnego, że równocześnie Fujifilm wprowadził do oferty nowy materiał analogowy Instax Square „Sunset”, wyróżniający się łagodnymi pastelowymi kolorami ramek, kojarzącymi się (wg producenta) z łagodnymi barwami zachodu słońca.

Instax Mini EVO w nowej wersji kolorystycznej

W przeciwieństwie do SQ40 aparat Mini EVO jest kamerą hybrydową. Jej sercem jest sensor cyfrowy 1/5″ o rozdzielczości 2560 x 1920 pikseli, a papierowe zdjęcie uzyskuje się za pomocą „drukarki” naświetlającej analogowy film Instax Mini z rozdzielczością 1600 x 600 punktów. Hybrydowy proces pozwala na korzystanie z efektów specjalnych – dostępnych jest 10 efektów obiektywu i 10 efektów filmu, co dzięki kombinacjom daje 100 wariantów do wyboru. Aparat ma automatykę ekspozycji, pamięć wbudowaną na 45 zdjęć, obsługuje też karty microSDHC.

Fujifilm Instax Mini EVO nie nowością, na rynku dostępny jest już od jakiegoś czasu, producent zaprezentował jednak nowy wariant kolorystyczny – brązowy, który prezentuje się znakomicie i stylowo.

Dostępność i cena

Wszystkie zaprezentowane dziś nowości do sklepów trafią 29 czerwca. Cena za Fujifilm Instax Square SQ40 ustalona została na 699 zł. Nowy wkład Instax Square Sunset kosztować będzie 54,99 zł za pakiet pozwalający na wykonanie 10 zdjęć. Najdroższy będzie brązowy Instax Mini EVO, którego cena ma wynosić 939 zł.