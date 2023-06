Test Asus GeForce RTX 4060 Dual OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4060 Dual OC

W pudełku znajdziemy tylko kartę. Producent nie dołącza holdera, bowiem sama karta nie należy do największych i nie powinna opadać w slocie PCI. Przejściówki zasilania też nie ma – mamy do czynienia ze zwykłym złączem 8-pin.

Asus GeForce RTX 4060 Dual OC to cały czarny model, który nie ma żadnego podświetlenia. W obudowie z oknem zniknie, ale jeśli nie jesteście fanami wszechobecnego RGB to na pewno będziecie zadowoleni. Karta jest też dobrze wykonana, zwłaszcza jak na przedstawiciela podstawowej serii Asusa. Całość jest trochę plastikowa, ale nic nie ugina się pod naciskiem i naprawdę jest fajnie.

Testowany model karty ma długość 227 mm i zajmuje 2,5 slota PCI. Bez problemu zmieścicie ją w większości obudów. Waży ona ok. 650 g – holder rzeczywiście nie powinien być potrzebny, a karta nie powinna opadać w slocie PCI. Za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory Axial-tech, które pracują półpasywnie. Grafika zasilana jest z jednego złącza 8-pin – bez problemów podłączycie ją pod każdy zasilacz. Mamy też do dyspozycji standardowe wyjścia obrazu: 3x DisplayPort i 1x HDMI.

Asus GeForce RTX 4060 Dual OC ma podwójny BIOS przełączany z boku karty. Przy obu taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2505 MHz. Jest więc wzrost taktowania względem standardowych modeli. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2654 MHz.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 4060 Dual OC

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

Radeon RX 7600: 23.5.1

Arc A750: 31.0.101.4499

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy 3 gry, w których nie osiągniecie średnio 60 fps. Wyniki RTX 4060 plasują go również w okolicach RX 7600.

2560 x 1440

W kolejnej mamy już tylko dwie gry, w których karta osiąga średnio 60 fps. Widać więc już, że RTX 4060 niezbyt nadaje się do wyższych niż Full HD rozdzielczości.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości nie ma nawet co mówić o płynnej rozgrywce. Karta zaczyna też wypadać znacznie bliżej RTX 3060, a jest nawet jedna gra (Tiny Tina’s), gdzie wyniki są niższe.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Tutaj nie ma co podchodzić bez przynajmniej DLSS. Plusem z pewnością jest przewaga nad RTX 3060 czy RX 7600, ale w żadnym z tytułów nie zanotowaliśmy średnio 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości nie ma już zbytnio mowy o płynnej rozgrywce i DLSS (wraz z generatorem klatek) jest już naprawdę wymagany do rozgrywki.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie nawet samego DLSS: Jakość zapewnia średnio 60 fps w obu testowanych tytułach. Warto jednak zauważyć, że włączenie generatora klatek w Dying Light 2 nie daje zbyt mocnego wzrostu fps.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości przyda się już generator klatek, który pozwala na osiągnięcie wyników bliskich lub minimalnie większych niż 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości konieczne będzie obniżenie detali lub włączenie DLSS w wyższych trybie niż jakość. Tutaj niestety nawet włączenie generatora klatek nie pomaga.

Temperatury

Już przy temperaturach widać różnice pomiędzy BIOSami. Jest ona dosyć spora, ale przy obu wyniki są całkowicie akceptowalne.

Głośność

Karta w spoczynku działa pasywnie, więc mamy idealną ciszę. Pod obciążeniem przy BIOSie Q jest również idealna cisza, a przy P karta również nie powinna Wam przeszkadzać.

Pobór mocy

Pobór mocy jest niższy niż w przypadku RTX 3050, więc tutaj Nvidia zrobiła spory postęp, podobnie zresztą jak przy wszystkich modelach RTX 4000.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 250 MHz na rdzeniu i o 300 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Przewaga nad RTX 3060 12 GB wynosi (idąc od najniższej rozdzielczości) ok. 19,3%, 17,4% oraz 9,3%. W dwóch pierwszych rozdzielczościach przewaga jest wyraźna, ale czy tego byśmy oczekiwali po RTX 4060? Karta wypada też zawsze słabiej od RTX 3060 Ti i tutaj przewaga starszego modelu wynosi ok. 14,5%, 18,3% oraz 25,2%. Różnice są spore i RTX 4060 nie ma tutaj szans. Warto też zauważyć, że karta wypada bardzo podobnie we wszystkich rozdzielczościach do RX 7600.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem przewaga nad RTX 3060 12 GB wynosi ok. 22% i 19,5%. Jest ona trochę wyższa, ale nadal nie imponuje. Przewaga RTX 3060 Ti nad RTX 4060 to kolejno ok. 13,2% i 16,3%. Widać więc ponownie, że lepiej jest wybrać starszy model, który po prostu jest wydajniejszy. Warto jednak zauważyć naprawdę sporą przewagę nad RX 7600.

Test Asus GeForce RTX 4060 Dual OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 4060 Dual OC to karta dostępna w rekomendowanej cenie 1549 zł. Model jest dobrze wykonany jak na bardziej budżetową serię. Jest on też cały czarny, więc jeśli nie lubicie RGB to będziecie zadowoleni. Plusem są też małe wymiary, co zapewnia kompatybilność z mniejszymi obudowami.

Karta ma podwójny BIOS. Na Q jest niesłyszalna, ale temperatury są wyraźnie wyższe. Na P jest cicho, a temperatury są niskie. Możecie więc wybrać, na czym bardziej Wam zależy. W spoczynku zawsze jest idealna cisza. Pobór mocy jest naprawdę niski, więc wystarczy Wam naprawdę słaby zasilacz. Karta ma też całkiem niezły potencjał OC, który możecie wykorzystać. Jeśli więc zdecydujecie się z jakiegoś powodu na zakup RTX 4060 to w niższej cenie warto rozważyć testowany model Asusa.

Nadal jest to jednak RTX 4060, a ta karta dołącza do RTX 4060 Ti – nie otrzymają one od nas polecenia. Wzrosty nad RTX 3060 12 GB są po prostu zbyt niskie, aby zmiana kart była naprawdę sensowna. Dodatkowo RTX 4060 traci wraz ze wzrostem rozdzielczości, a w 3840 x 2160 mogą się zdarzyć gry, gdzie uzyskane fps będą nawet niższe niż w przypadku RTX 3060 (u nas np. w Tiny Tina’s). Coś takiego po prostu nie powinno mieć miejsca. Karta notuje też zawsze niższe wyniki niż w przypadku RTX 3060 Ti, co ma znaczenie w przypadku ceny (o czym za chwilę). Przy rasteryzacji wyniki są podobne do RX 7600, ale przy ray tracingu są one znacznie wyższe. Plusem jest za to obsługa DLSS 3, w tym generatora klatek. Generalnie grafika sprawdza się w Full HD, gdzie jednak znajdą się gry, w których na maksymalnych detalach bez DLSS nie osiągniecie średnio 60 fps. Trzeba też pamiętać, że RTX 3060 był dostępny w wersji z 12 GB VRAM, podczas gdy RTX 4060 ma jego tylko 8 GB.

Tak jak wspominałem testowany model znajdziecie w cenie 1549 zł. Nie bez powodu wspominałem, że wyniki są niższe niż RTX 3060 Ti. Najtańszych przedstawicieli starszej karty znajdziecie w cenie już ok. 1630 zł, a w niektórych sklepach są one dostępne nawet za mniej niż 1600 zł. Biorąc pod uwagę naprawdę niską różnicę w cenie, a widoczną w grach, zdecydowanie lepiej jest zakupić właśnie RTX 3060 Ti. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zależy Wam na niższym poborze mocy albo koniecznie chcecie w grach włączać generator klatek. Wtedy też zakup RTX 4060 ma jakiś sens. Jednakże tak jak w przypadku RTX 4060 Ti tak i tutaj uważam, że karta powinna bronić się czystą wydajnością, a ta na tle RTX 3060 Ti wypada po prostu słabiej. Gdyby chociaż RTX 4060 miał przynajmniej 12 GB VRAM-u, a tak nawet tutaj nie ma różnicy na korzyść nowego modelu.

Oczywiście z nowych kart wybór RTX 4060 będzie lepszy niż RX 7600. Model AMD wypada podobnie w grach bez RT, ale po jego włączeniu mocno przegrywa. Nie ma on też odpowiednika generatora klatek, a pobór mocy również jest znacznie większy. Dopóki więc cena RX 7600 nie spadnie jeszcze niżej to RTX 4060 jest lepszym wyborem i wartym dopłacenia, ale od obu kart lepiej jest zakupić RTX 3060 Ti.