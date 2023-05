Nowy sprzęt, na jakim będziemy wykonywali testy, prezentuje się następująco:

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Podstawą jest procesor Intel Core i9-13900K, którego lekko podkręciłem do 5,6 GHz na rdzeniach P i 4,4 GHz na rdzeniach E. Jest to najwydajniejsza jednostka niebieskich, która świetnie sprawdziła się podczas naszych testów. Za jego chłodzenie odpowiada Silent Loop 2 360 od be quiet!. AiO już wcześniej “zajmowało” się procesorem z platformy testowej i jest jednym z najwydajniejszych, jakie miałem okazję testować. Bez problemów radzi sobie z 13900K po OC w grach zapewniając całkowicie akceptowalne temperatury. Pomiędzy jednym a drugim znajdzie się pasta Noctua NT-H1 – jedna z najfajniejszych opcji, jakie można zakupić w sklepach.

Płyta główna to Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi to ciekawy model, może nie z najwyższej półki, ale idealnie sprawdzający się w praktyce. Mocne chłodzenie sekcji sprawia, że nie ma problemów po OC procesora nawet przy zapętlonym Cinebench R23. Konstrukcja ma również Wi-Fi, sporo miejsca na dyski czy przejrzysty BIOS z mnóstwem opcji. W platformie koniecznie chciałem też płytę Asusa z jednego powodu – przycisku do zwalniania blokady PCI-E. Nawet nie wiecie, jak np. przy testach gier ułatwia to wyjmowanie i zmianę karty graficznej.

Pamięciami DDR5 są konstrukcje Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32. Wysoka częstotliwość w połączeniu z niższymi opóźnieniami bardzo dobrze powinny sprawdzić się w praktyce. Tutaj zapraszam do zapoznania się z testem pamięci oraz artykułem porównującym różne prędkości DDR5 w grach.

Za dysk posłuży nam najszybsza propozycja Samsunga na PCI-E Gen4: 990 Pro 2 TB. Taka pojemność spokojnie powinna wystarczyć na pomieszczenie wszystkich gier i programów, a w przypadku samej prędkości ciężko o coś wydajniejszego. W dysku zaktualizowaliśmy firmware tak, aby nie było problemów opisanych w tym newsie.

Na zdjęciach możecie zobaczyć kartę graficzną Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. Natomiast platforma będzie służyła do testów kart graficznych czy też testów wydajności kart w grach, więc będzie tutaj ciągła rotacja GPU.

Zasilacz to świetny model FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W. Ma on wtyczkę 12VHPWR, więc będziemy ją wykorzystywać przy kartach, które mają takie wejście zasilania. Oprócz tego jest to cicha konstrukcja o wysokiej sprawności potwierdzonej odznaczeniem 80 Plus Platinum. Jego pełny test znajdziecie tutaj.

W przypadku obudowy postawiliśmy na jedną z największych konstrukcji obecnych na rynku: Fractal Design Meshify 2 XL. Skrzynka pomieści dosłownie wszystko, łącznie z AiO 420 na topie jeśli zajdzie taka potrzeba. Ma ona wbudowane trzy 140 mm wentylatory czy oferuje łatwy dostęp do filtrów. Tutaj polecam zapoznać się z testem jej mniejszej wersji, bez dopisku XL.

Na koniec pozostał monitor. Jest nim BenQ Mobiuz EX2710U, którego test znajdziecie tutaj. Oferuje on maksymalną rozdzielczość 3840 x 2160, odświeżanie 144 Hz czy świetne pozostałe parametry. Muszę też wspomnieć o bardzo fajnych wbudowanych głośnikach, które zdecydowanie się przydadzą. Monitor jest więc znakomitym uzupełnieniem całości.

Jak przeprowadzamy testy?

Na platformie znajduje się system Windows 11 Pro. Ponieważ praktycznie wszystkie nowe płyty głównej oferują Resizable BAR, ta opcja również będzie domyślnie włączona. Wykorzystane sterowniki zawsze znajdziecie w danym artykule. Wszystkie testy powtarzamy 3 razy lub do uzyskania powtarzalności.

Same testy w grach zostaną podzielone na trzy bloki: gry bez ray tracingu, gry z ray tracingiem, DLSS/FSR/XeSS (w zależności od wykorzystanej karty). Podział w blokach będzie jak zawsze u nas na rozdzielczości. Wykorzystane tytuły w danej sekcji, wraz z ich opisem, ustawieniami itp. znajdziecie poniżej. Gry ułożyłem w zależności od wykorzystanego API, dopiero w drugiej kolejności alfabetycznie.

Testy w grach bez ray tracingu

Total War Warhammer 3

Jest to ostatnia część cyklu gier Total War producenta Creative Assembly. Gra garściami czerpie z uniwersum Warhammera, a do tego jest świetnym połączeniem RTS-a i gier turowych. Gry z serii Total War charakteryzują się wieloma dodatkami i gigantycznymi bitwami. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku battle. Wybrane ustawienia to ultra. Benchmark zwraca średnią liczbę fps oraz minimalną i takie wartości znajdziecie na wykresach. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

A Plague Tale Requiem

Jest to kontynuacja ciepło przyjętej gry przygodowej TPP z elementami skradania się od studia Asobo. Akcja gry toczy się w średniowieczu w 1349r, a my wcielamy się w bardzo troskliwą starszą siostrę Amicię. Główną problematyką gry jest wojna w kraju oraz straszliwa plaga. Tutaj testy przeprowadziliśmy na samym początku gry (rozdział Pod nowym niebem). Wybraliśmy ustawienia bardzo wysokie, a przy optymalizatorze rozdzielczości zaznaczyliśmy ultrajakość. Sama gra działa pod kontrolą DirectX 12.

Assassin’s Creed Valhalla

Jest to dwunasta odsłona flagowego cyklu Assassin’s Creed firmy Ubisoft. Jest to również trzecia odsłona cyklu, która mocno poszła w styl RPG, trochę osłabiając tym samym klimat całej serii. W tej części wcielamy się w postać imieniem Eivor, która wraz ze swoim klanem szuka miejsca na nowy dom. Testy wykonaliśmy we wbudowanym w grę benchmarku, który zwraca średnią oraz najniższy 1%. Ustawienia graficzne to ultra wysokie, a gra działa na API DirectX 12.

Callisto Protocol

Kolejny tytuł to survival horror science fiction od producenta Striking Distance, w którego skład wchodzą między innymi weterani serii Dead Space. Akcja dzieje się w więzieniu na księżycu Kalisto, które ma dużo problemów z krwiożerczymi mutantami. Sama rozgrywka odbywa się z perspektywy trzeciej osoby i czerpie garściami z serii Dead Space. Niestety nie dotyczy to mechaniki walki. Testy wykonaliśmy na początku rozgrywki, podczas wspinaczki w samolocie. Wybraliśmy ustawienia wysokie, a API to DirectX 12.

Cyberpunk 2077

Druga po wiedźminie wielka marka sławnego studia CD Projekt RED. Akcja gry toczy się w otartym i korporacyjnym mieście Night City, wraz z otaczającymi go pustyniami. Tytuł jest z gatunku RPG, a akcja odbywa się z widoku pierwszoosobowego. Całość powstała na bazie papierowego podręcznika do gry Cyberpunk 2020 napisanego przez Williama Gibsona. Tutaj wykorzystaliśmy wbudowany w grę benchmark. Całość działa przy ustawieniach ultra oraz API DirectX 12.

Dying Light 2

Gra akcji FPP, która jest kontynuacją Dying Light od znanego polskiego studia Techland. W grze eksplorujemy otwarty świat po apokalipsie zombie. Widok jest pierwszoosobowy, a sama gra różni się od poprzednika mocno rozwiniętymi elementami RPG oraz wyborami moralnymi. Testy wykonaliśmy w lokacji szkoła na dachu. Wybraliśmy ustawienia wysoka jakość z API DirectX 12.

Hogwart’s Legacy

Hogwart’s Legacy to gra akcji RPG z otwartym światem umieszczonym w uniwersum Harry’ego Pottera, stworzona przez studio Avalanche. W tym tytule wcielamy się w ucznia, który w XIX wieku trafia do tytułowej szkoły. Akcja gry dzieje się dużo wcześniej niż znane z uniwersum opowieści, dlatego nie znajdziemy w niej znajomych postaci z książek. testy przeprowadziliśmy blisko wejścia do zakazanego lasu, w nocy, przy włączonym zaklęciu Lumos. Wybraliśmy ustawienia ultra, a całość działa na API DirectX 12.

Tiny Tina’s Wonderlands

Spin-off serii Borderlands od Gearbox Software. Gra jest looter shooterem FPP z elementami fantasy. Akcja toczy się w klimatach papierowej sesji RPG, a rolę narratora rozgrywki pełni nie kto inny a Tiny Tina. Inspiracją dla tej części było samodzielne DLC do Borderlands 2 zatytułowane Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. W grze wykorzystaliśmy wbudowany benchmark oraz ustawienia badass. Całość działała na API DirectX 12.

Watch Dogs: Legion

Trzecia część cyklu popularnej serii Wach Dogs od firmy Ubisoft. W grze wcielamy się w członków grupy hakerskiej DedSec walczącej ze złym rządem. Akcja toczy się w postbrexitowym Londynie. Charakterystyczną częścią tej odsłony jest możliwość przejęcia do organizacji dowolnej neutralnej postaci z dosłownej ulicy. Gra ma wbudowany benchmark zwracający średnią i dolny 1% – wykorzystaliśmy to w testach. Wybraliśmy też ustawienia ultra, a całość działała na API DirectX 12.

Red Dead Redemption 2

Ostatnia gra to najnowsza odsłona serii od znanego studia Rockstar Games. Akcja gry toczy się na dzikim zachodzie w 1899 roku. Wcielamy się Arthura Morgana członka gangu cieszącego się złą sławą. Gra stawia nacisk na otwarty świat i oryginalne zadania poboczne. Testy wykonaliśmy blisko lokacji Cumberland Falls. Wybraliśmy maksymalne ustawienia graficzne ultra, a całość działała na API Vulkan.

Gry z ray tracingiem

Callisto Protocol

Do poprzednich ustawień dorzuciliśmy włączone opcje związane z ray tracingiem. RT odbić ustawiliśmy na wysokie.

Cyberpunk 2077

Tutaj również włączyliśmy wszystkie opcje związane z ray tracingiem (path tracing pozostał wyłączony). Oświetlenie ustawiliśmy na poziom ultra.

Dying Light 2

W kolejnej grze wybraliśmy ustawienia śledzenie promieni wysokiej jakości. Zmianie uległo też API na DirectX 12 Ultimate.

Hogwarts Legacy

W Hogwarts Legacy włączyliśmy wszystkie opcje związane z ray tracingiem. Jakość śledzenia promieni ustawiliśmy na ultra.

Metro Exodus

Jest to jedyna nowa gra w testach ray tracingu. Metro Exodus to trzecia część znanego cyklu czerpiącego z twórczości Dimitrija Głuchowskiego. Za grę odpowiedzialne jest studio 4A Games. Akcja gry toczy się w postapokaliptycznym świecie pełnym promieniowania i krwiożerczych mutantów. W grze po raz trzeci wcielamy się w stalkera Artema, a akcja dzieje się parę miesięcy po wydarzeniach z poprzedniej części. Wykorzystaliśmy tutaj wbudowany benchmark po wybraniu ustawień extreme. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12.

DLSS/FSR/XeSS

Cyberpunk 2077

W przypadku kart Nvidia włączamy DLSS w trybie jakość. Na kartach RTX 4000 sprawdzamy też działanie generatora klatek. Przy kartach AMD sprawdzimy FSR: jakość, a przy kartach Intela XeSS: jakość (chcieliśmy porównać te podobne opcje, stąd wybór jakości, a nie ultra jakości). Tutaj musicie tylko pamiętać, że testy wykonywaliśmy z włączonym ray tracingiem.

Dying Light 2

Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku Cyberpunka. Czyli dla kart Nvidia sprawdzamy DLSS: jakość oraz po dodaniu generatora klatek, dla AMD FSR2: jakość, a dla Intela XeSS: jakość. Testy również wykonujemy z włączonym ray tracingiem.

Temperatury, głośność, pobór mocy

Spoczynkiem było wyświetlanie samego pulpitu. Głośność tła wynosiła 35 dBA i to jest najmniejsza wartość, jaką zobaczycie w przypadku kultury pracy na wykresach. Obciążeniem była gra Cyberpunk 2077 przy ustawieniach ultra (bez RT, DLSS itp.) i rozdzielczości 3840 x 2160. Głośność mierzyliśmy z odległości 20 cm za pomocą decybelomierza Voltcraft SL-100. Pobór mocy dotyczy całego komputera, a mierzyliśmy go dzięki miernikowi Voltcraft Energy Logger 4000F.

Podkręcanie

Nie może też zabraknąć podkręcania. Wykonujemy je za pomocą oprogramowania MSI Afterburner. Po ustabilizowaniu karty (bierzemy pod uwagę również brak artefaktów w grach) sprawdzimy wydajność w dwóch grach (Cyberpunk 2077 bez RT, DLSS itp. oraz Tiny Tina’s Wonderlands). Pokażemy też jak zmieniły się temperatury, głośność oraz pobór mocy.

Podsumowanie

Testy obejmują więc wszystkie zagadnienia związane z grami bez i z ray tracingiem, po włączeniu upscalerów czy po OC. Dowiecie się również czy karty są głośne, gorące i ile mocy potrzebuje cały zestaw do działania. Mam nadzieję, że nowa platforma wraz z testami wyczerpie temat wydajności oraz pracy kart w różnych grach komputerowych. Na sam koniec każdego testu znajdzie się też uśredniona wydajność w tytułach bez RT oraz z włączonym śledzeniem promieni. Tymczasem szykujemy już pierwsze testy nowych kart graficznych, a link do tego artykułu znajdziecie w każdej recenzji.