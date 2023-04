Krótki test zasilacza FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W

Co otrzymujemy wraz z FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W?

Producent dołącza do zasilacza kabel zasilający, instrukcję, wymienne boczne naklejki, śrubki, opaski na rzepy oraz tester. Ten ostatni pozwala na uruchomienie PSU przed całym zestawem. Boczne naklejki pozwalają na dopasowanie wyglądu do własnych wymagań, oczywiście jeśli zasilacz widać z boku obudowy. Gwarancja wynosi 10 lat, co świadczy o jakości całego sprzętu.

Wygląd i specyfikacja FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W

Zasilacz z pewnością ma ciekawy grill i plusem są wymienne boczne naklejki. Możecie więc zdecydować, czy chcecie mieć z boku kolor od razu naklejony, zielony czy czerwony. Poza tym FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W niczym nie wyróżnia się pod względem wyglądu.

Wymiary testowanego sprzętu to 150 x 190 x 86 mm. Musicie więc upewnić się, że zmieści się on w Waszej obudowie – długość jest dosyć spora. Waga wynosi ok. 2,05 kg. Tabliczka znamionowa jest po przeciwnej stronie od wentylatora. Mamy do dyspozycji jedną linię +12V. Jest ona w stanie dostarczyć 100 A (1300 W). Linie +3,3V i +5V oferują po 20 A, łącznie 120 W.

Tył zasilacza ma klasyczne otwory w kształcie plastrów miodu. Jest też przycisk włączający oraz miejsce na kabel zasilający. Ciekawostką jest przycisk do włączenia trybu ECO. Jeśli go uruchomicie, to 30% obciążenia całość będzie działała pasywnie. Dopiero później włączy się wentylator. Jest to rozwiązanie, które znajdziecie w coraz większej ilości zasilaczy zapewniające bezgłośną pracę przy niskich obciążeniach. Warto więc rozważyć jego włączenie w szczególności, jeśli cisza jest Waszym priorytetem.

Dołączone do zasilacza okablowanie obejmuje:

jeden ATX 20+4-pin (600 mm),

jeden EPS4+4-pin (700 mm),

jeden EPS 8-pin + 4+4-pin (700 + 150 mm)

dwa 2x 6+2-pin (650 + 150 mm),

jeden 2x 6+2-pin (500 + 150 mm),

jeden 12VHPWR (700 mm),

dwa 2x SATA + 2x Molex (500 + 155 mm pomiędzy kolejnymi),

dwa 4x SATA (500 + 155 mm pomiędzy kolejnymi),

jeden 2x SATA + Molex + FDD (500 + 155 mm pomiędzy kolejnymi).

Okablowanie jest naprawdę fajne. Z ciekawostek mamy nawet trzy wtyczki EPS, z czego dwie są na jednym kablu. Producent dołączył też 12VHPWR czy trzy kable z dwoma wtyczkami PCI-E (dwa dłuższe i jeden krótszy). Plusem są też mieszane wiązki SATA + Molex. Spokojnie więc do zasilacza podepniecie co tylko chcecie. Prawie całe okablowanie ma też płaski profil – wyjątkiem jest tutaj 12VHPWR, który jest okrągły.

Wnętrze FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W

Wentylator to model MGA13512XF-A25 od Protechnic Electric. Maksymalne obroty mają sięgać ok. 1400 RPM, a głośność ok. 35 dBA. Warto tutaj pamiętać o trybie ECO, po którego włączeniu do 30% obciążenia wentylator w ogóle nie pracuje. Samo śmigło to 135 mm konstrukcja mająca łożysko FDB.

Wnętrze jest, jak zawsze u FSP, świetnie wykonane. Jest ono przemyślane i nie ma tutaj chaosu. Dwa największe kondensatory są produkcji Rubycon i mają parametry 450 V i 560 uF. Mogą one pracować w temperaturze do 105°C. Pozostałe kondensatory są również produkcji Rubycona, ale znajdziemy też konstrukcje Nippon Chemi-Con. Zasilacz ma również przetwornicę DC-DC czy aktywne PFC. Nie zapomnijmy o zgodności z ATX 3.0, czyli najnowszym standardem. FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W ma też następujące zabezpieczenia:

zabezpieczenie nadprądowe (OCP),

zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP),

zabezpieczenie nadmocowe (OPP),

zabezpieczenie przed zwarciem (SCP),

zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą (OTP),

zabezpieczenie podnapięciowe (UVP).

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Monitor AOC G2868PQU

Testy FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W

Spoczynek to wyświetlanie tylko pulpitu. Obciążeniem był FurMark oraz Cinebench R23, a zasilacz pracował w trybie ECO. Zdjęcia termowizyjne wykonałem dzięki smartfonowi CAT S61.

Spoczynek Obciążenie

Napięcia są bardzo dobre. Pod obciążeniem zanotowałem niskie spadki, a wszystkie linie są wtedy bardzo bliskie idealnym. Taka konstrukcja bez wątpienia świetnie spisuje się przy połączeniu 13900K i RTX 4090. W spoczynku wentylator nie działa, więc mamy idealną ciszę. Pod obciążeniem też nie jest źle i śmigło nie powinno Wam przeszkadzać. Temperatury są dobre i nic się nie przegrzewa.

FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W ma odznaczenie 80 Plus Platinum.

Sprawność jest więc też wysoka co tylko potwierdza jakość całej konstrukcji.

Krótki test FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W – podsumowanie

FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W jest słabo dostępny w sklepach, a ostatnia cena w jakiej go widziałem wynosiła 1400 zł. Jeśli szukacie 1200 W zasilacza ATX 3.0 ze wtyczką 12VHPWR, to warto na niego zapolować, bowiem jest to naprawdę świetna konstrukcja.

Zasilacz ma wymienne boczne naklejki, więc możecie dopasować wygląd do własnych wymagań. Do dyspozycji mamy oddane bogate okablowanie, które pozwala na podłączenie praktycznie wszystkiego, w tym karty ze wtyczką 12VHPWR czy zwykłej mającej złącza 6+2-pin. Plusem jest płaski profil prawie wszystkich kabli, który ułatwi ułożenie całości w obudowie. PSU ma też tryb ECO, który pozwala na pasywną pracę w spoczynku. Jest on też świetnie wykonany, co potwierdzają wyniki testów. Całość nie jest też przy tym głośna, nawet pod mocnym obciążeniem.

Ważną zaletą jest również obecność odznaczenia 80 Plus Platinum, które świadczy o wysokiej sprawności. Niee zapomnijmy też o 10-letniej gwarancji producenta. Testowany zasilacz jest więc naprawdę dobrą konstrukcją, która świetnie sprawdzi się w połączeniu z mocnym sprzętem.