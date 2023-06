Trzy dni na zabawę sprzętem Canona za darmo. Rusza świetna akcja na wakacje

Canon EOS R za darmo, czyli za ile?

Oferta obejmuje w tej chwili 11 zestawów, które obejmują aparaty od najprostszego R8, do najbardziej zaawansowanego R3. Dostępna jest też różnorodna optyka, od szerokokątnego zoomu RF 15-35 mm f/2.8 aż do jasnego teleobiektywu RF 70-200 mm f/2.8.

Korpus Obiektyw Canon EOS R3 + RF 24-105mm F/4 L IS USM Canon EOS R3 + RF 24-70mm F/2.8 L IS USM Canon EOS R3 + RF 70-200mm F/2.8 L IS USM Canon EOS R6MII + RF 50mm F/1.2 L USM Canon EOS R6MII + RF 28-70mm F/2 L USM Canon EOS R6MII + RF 15-35mm F/2.8 L IS USM Canon EOS R5 + RF 70-200mm F/4 L IS USM Canon EOS R5 + RF 85mm F/1.2 L USM Canon EOS R5 + RF 24-70mm F/2.8 L IS USM Canon EOS R5 + RF 100mm F/2.8 L macro IS USM Canon EOS R8 + RF 24-105mm F/4 L

Akcję wraz z Canonem prowadzą sklepy Fotoforma.pl i Cyfrowe.pl. W celu zarezerwowania sprzętu należy udać się na stronę programu, gdzie za pomocą prostego formularza można wybrać który zestaw nas interesuje, formę odbioru (kurier lub któryś z salonów, biorących udział w akcji), a następnie za pomocą kalendarza (a raczej dwóch, gdyż są dostępne niezależne dla każdego z partnerów) wybrać termin wypożyczenia.

Zobacz też: Test Canon EOS R3 – duży, skomplikowany i bardzo pożądany. Już wiem, dlaczego (chip.pl)

Po zarezerwowaniu sprzętu należy w ciągu 30 minut uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 zł – jest ona zwracana po zakończeniu wypożyczenia lub jeśli odwołamy wypożyczenie minimum dwa tygodnie przed terminem. Konieczne będzie także wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 10% wartości wypożyczanego sprzętu. Jeśli wybrany sprzęt nie będzie miał już wolnych terminów, można się także wpisać na listę rezerwową – jeśli ktoś zrezygnuje z testów, kolejna osoba z kolejki wejdzie na jego miejsce.

Zobacz też: Fotograficzna recenzja Canon EOS R6 Mark II. Gdyby nie jeden szczegół, biłby rekordy sprzedaży (chip.pl)

Miejsc póki co nie brakuje, a po wakacjach kolejna edycja

Czas testu to trzy dni – od piątku, do niedzieli, co nie jest czasem zbyt długim, lecz zupełnie wystarczającym by ocenić zarówno funkcjonalność i ergonomię, jak zachowanie sprzętu w warunkach polowych i jakość zdjęć. Wszystkie dostępne aparaty to korpusy pełnoklatkowe z dołączoną wysokiej jakości optyką, więc raczej nie będziemy zawiedzeni. Warto skorzystać z okazji, jeśli przymierzamy się do zakupu pierwszego aparatu, jak i jeśli planujemy wymianę dotychczas posiadanego.