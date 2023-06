Chiny pękają z dumy na myśl o swoim wynalazku. Jakim cudem chcą polecieć tak szybko w kosmos?

Nowy tunel aerodynamiczny ma potencjał odmienić lotnictwo. Rozwinie samoloty i rakiety kosmiczne… ale też pociski wojskowe

Chiny pochwaliły się otwarciem hipersonicznego tunelu aerodynamicznego JF22, który został właśnie oddany do użytku. Jest zlokalizowany w Instytucie Mechaniki Chińskiej Akademii Nauk (IMCAS) w Pekinie i stanowi znaczący krok do przodu w chińskich możliwościach badawczych w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Wszystko przez to, że ten najnowocześniejszy obiekt może zrewolucjonizować badania i rozwój obu dziedzin, odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości lotnictwa. Może również wzmocnić pozycję Chin jako światowego lidera w dziedzinie innowacji lotniczych.

Jak sugeruje sama nazwa tunelu, ten będzie skupiał się na prędkościach hipersonicznych, czyli tych powyżej Mach 5, a więc około 6174 km/h, które od dłuższego czasu stanowią wysokie wyzwanie dla projektowania i inżynierii samolotów. Chiński obiekt będzie jednak o tyle wyjątkowy, że pozwoli na symulowanie prędkości ponad nie Mach 5, a Mach 30, a więc rzędu 37000 km/h. Dzięki temu naukowcy będą mogli dokładnie odtworzyć te wymagające warunki bezpośrednio na ziemi i zebrać cenne dane, a nie ograniczać się do rzeczywistych testów w locie, które mogą kosztować majątek.

Tunel JF22 ma średnicę rzędu 4 metrów, co przewyższa m.in. podobne obiekty we władaniu NASA i pozwala badaczom na testowanie w tunelu większych obiektów, a nawet całych broni (pocisków) i tym samym uzyskiwać bardziej realistyczne dane co do lotu. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia JF22, jest jego wyjątkowa zdolność do symulowania ekstremalnych warunków lotu napotykanych podczas lotu hipersonicznego z niespotykaną dotąd precyzją i wydajnością. Wszystko to dzięki “unikalnej technologii”, która umożliwia mu osiąganie prędkości nawet do 30 Mach, zużywając przy tym mniej energii niż konwencjonalne tunele aerodynamiczne.

Zdolność tego tunelu aerodynamicznego do symulacji prędkości hipersonicznych umożliwia naukowcom i inżynierom badanie wpływu ekstremalnych temperatur, sił aerodynamicznych i naprężeń strukturalnych na modele samolotów. Taka wiedza ma kluczowe znaczenie w projektowaniu i optymalizacji technologii lotniczych nowej generacji, a w tym pocisków hipersonicznych, samolotów kosmicznych i samolotów cywilnych. Nic więc dziwnego, że wedle oczekiwań hipersoniczny tunel aerodynamiczny JF22 odegra kluczową rolę w przyspieszeniu postępów Chin w różnych dziedzinach lotnictwa i kosmonautyki.

Ten najnowocześniejszy obiekt będzie wspierał bieżące wysiłki kraju na rzecz rozwoju pojazdów hipersonicznych zdolnych do poruszania się z niewiarygodnymi prędkościami przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i kontroli. Ułatwiając kluczowe badania i testy, JF22 utoruje drogę do postępów w projektowaniu aerodynamicznym, systemach ochrony termicznej, technologiach napędowych i nie tylko. Sama zdolność tunelu do symulowania warunków panujących na dużych wysokościach pomoże w rozwoju zaawansowanych silników rakietowych i systemów transportu kosmicznego. Postępy te nie tylko zwiększą możliwości Chin w zakresie eksploracji kosmosu, ale także przyczynią się do zwiększenia globalnego zrozumienia lotu hipersonicznego i napędu.

Z jednej strony Chiny otworzyły tym tunelem furtkę do jeszcze bardziej zaawansowanych samolotów oraz rakiet, ale musimy pamiętać, że tego typu technologie są aktualnie rozwijane głównie z myślą o zastosowaniach wojskowych. To z kolei rodzi problemy, bo szybki rozwój pocisków hipersonicznych, a więc tych “nowych atomówek”, których nie można zestrzelić, budził obawy o możliwość destabilizacji wyścigów zbrojeń i braku równowagi strategicznej. Jeśli więc za kilka lat obudzimy się w świecie, w którym to hipersoniczne bronie będą trzymać inne państwa w ryzach tak, jak broń atomowa, to zapewne tunel aerodynamiczny JF22 odegra w tym znaczną rolę.

