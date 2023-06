Niemcy mają nas w garści. Ich ultra cienkie ogniwa słoneczne nie mają sobie równych

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne różnią się od swoich krzemowych kuzynów kilkoma podstawowymi cechami. Jak wskazuje sama nazwa, są one cieńsze, a zatem i bardziej elastyczne. Ich największą zaletą jest to, że można je formować w dowolny kształt, co sprawia, że spektrum ich zastosowania się zwiększa.

Czytaj też: Organiczne ogniwa słoneczne z nowym rekordem. Czym chińska technologia różni się od innych?

Do niedawna wydajność cienkowarstwowych ogniw pozostawiała wiele do życzenia. Niestety urządzenia te również są zbudowane z toksycznych materiałów. Jedna z popularniejszych technologii bazuje na tellurku kadmu. Niemiecka firma fotowoltaiczna Avancis jednak postawiła na inne, nieco bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie.

Neuer Rekord-Wirkungsgrad für Dünnschicht-Photovoltaik-Module: Avancis erreicht 20,3 %: Die CIGS-Technologie von Avancis hat einen Wirkungsgrad von 20,3 % auf der Aperturfläche erreicht. Zertifiziert wurde der Wirkungsgrad vom National Renewable Energy… https://t.co/riPRFsQx4s pic.twitter.com/MO0WBuYmmw — Solarserver (@Solarserver) May 31, 2023

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne z rekordem. Epokowa granica przekroczona

Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, niemieccy inżynierowie opracowali moduł CIGS, oparty na miedzi, indzie, gallu i selenie, którego wydajność osiągnęła 20,3 proc. Jest to pierwsze w historii przekroczenie wartości 20 proc. Poprzedni rekord dla CIGS wynosił 19,64 proc.

Czytaj też: Ogniwa słoneczne można chłodzić jak nigdy przedtem. Nowy sposób jest tani i wysoce uniwersalny

Co ważne, rekordu dokonano na ogniwie słonecznym o dużej powierzchni (527 cm2). Wynik został potwierdzony przez Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej Departamentu Energii USA. Zdaniem twórców, ogniwa słoneczne będzie można bardzo łatwo przenieść od razu do produkcji komercyjnej. Przy czym żadnych konkretnych planów z tym związanych jeszcze nie ogłoszono.

Zwróćmy jednak uwagę na to, że ogniwa CIGS należą do kategorii modułów, których kolorem, kształtem i teksturą można dowolnie manewrować. Nie są to jednostki, które w przyszłości będą zdobić dachy budynków czy gigantyczne farmy fotowoltaiczne, ale np. fasady budynków

Miejmy nadzieję, że przekroczenie epokowej granicy 20 proc. w przypadku CIGS przyspieszy ich karierę. Widać to zresztą na wykresie Avancis, który ukazuje, jak od 2004 roku systematycznie zwiększana była wydajność ogniw. W ciągu ostatnich dwóch dekad podniesiono sprawność konwersji energii w ogniwach CIGS o ponad połowę, z ok. 13 proc. do 20,3 proc.