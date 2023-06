Diablo IV – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania Diablo IV

Jak sami widzicie, wymagania nie są duże. Nawet przy Ultra 4K wspomniany procesor to i7-8700K, czyli konstrukcja z Q4 2017 roku. Karta graficzna to RTX 3080, czyli również nie najwydajniejszy model dostępny na rynku. Wiele gier, w szczególności głośnych, potrafi tutaj wrzucać procesory pokroju i9-12900K czy karty RTX 4080, więc jest to pozytywne zaskoczenie. Przy niższych wymaganiach jest jeszcze lepiej. Średnie wspominają już o naprawdę wiekowym sprzęcie (procesor i5-4670K to konstrukcja z Q2 2013 roku), a minimalne mają już i5-2500K czy GTX 660.

Warto tutaj zwrócić też uwagę na konieczność stałego połączenia z siecią czy 90 GB wolnej przestrzeni na dysku SSD. Przy wymaganiach ultra mamy też 32 GB pamięci RAM, co staje się coraz częstszym widokiem. Przy minimalnych powinno jednak wystarczyć 8 GB. Diablo IV nie zapowiada się więc na wymagający tytuł, a sama optymalizacja powinna być naprawdę niezła.

Testy wykonaliśmy w mieście Kiowosad. Lokacja widoczna jest na zdjęciu poniżej. Sprawdziliśmy wydajność karty przy ustawieniach Ultra oraz przy włączonym DLSS: Jakość oraz generatorze klatek (dla RTX 4000). Gra nie ma jeszcze ray tracingu, choć ten powinien w którymś patchu się pojawić. Podczas testów skorzystaliśmy ze sterowników Nvidia Game Ready 535.98. Jak zawsze każdy z testów wykonaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalnych wyników. Pamiętajcie też, że gra ma limit klatek na sekundę, który maksymalnie można ustawić na 400 fps.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości średnio 60 fps zapewnia już GTX 1660 SUPER. Jedynie GTX 1650 nie dał sobie rady, ale ma on spokojnie ponad 30 fps. Najwydajniejsza karta osiąga prawie 400 fps, więc wyniki zdecydowanie są świetne – nawet na najsłabszych kartach w 1920 x 1080 możecie spokojnie odpalać Diablo IV na ustawieniach Ultra. A nie zapominajmy, że gra ma DLSS.

Po jego włączeniu nawet RTX 3050 notuje blisko 100 fps. Najwydajniejsze karty są już na graniczy 400 fps. Generator klatek również podbija średnią oraz 1% poniżej. Wyniki są więc bez wątpienia znakomite i dzięki DLSS możecie liczyć na naprawdę sporą liczbę klatek na sekundę.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości średnio 60 fps zapewnia RTX 2060, ale RTX 3050 jest również blisko tej wartości. Gra jednak nawet na GTX 1660 SUPER i Ti powinna całkiem płynnie działać. Jedynie GTX 1650 tutaj odstaje. Natomiast ponownie – wyniki są świetne.

Po włączeniu DLSS jakość nawet RTX 3050 notuje powyżej 60 fps. Wyniki pozostałych kart są naprawdę spore i widać, że sam DLSS podbija znacząco wyniki. Bez problemów więc możecie grać na wszystkich grafikach przy ustawieniach Ultra. Ciekawie zaczyna jednak wyglądać sprawa z generatorem klatek. W przypadku RTX 4090 średnia zmniejszyła się, ale zwiększyła się wartość 1% poniżej.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości średnio 60 fps uzyskacie na RTX 3070, choć RTX 3060 Ti, RTX 4060 Ti (swoją drogą wynik minimalnie słabszy od 3060 Ti to kpina) czy RTX 2080 SUPER również mają wyniki bliskie tej wartości. Diablo IV nawet na tej rozdzielczości nie jest więc zbyt wymagające względem kart graficznych.

Po włączeniu DLSS średnio ponad 60 fps osiąga RTX 2060 SUPER, ale RTX 3060 jest już blisko. Widać więc, że ta technologia naprawdę poprawia wyniki i pozwala w Diablo IV na płynną rozgrywkę w 3840 x 2160 nawet na słabszych kartach. Co ciekawe jednak niezbyt dobrze działa generator klatek. Jedynie w przypadku RTX 4080 widać większy zysk na 1% poniżej, w pozostałych różnic praktycznie nie ma, albo wyniki są wręcz słabsze (RTX 4090). Tutaj zdecydowanie nie udała się implementacja tej technologii.

Test kart graficznych w Diablo IV – podsumowanie

Diablo IV to jedna z lepiej zoptymalizowanych gier, jakie ostatnimi czasy pojawiły się na rynku. Nie potrzeba tutaj wydajnej karty graficznej, aby cieszyć się z przynajmniej 60 fps we wszystkich rozdzielczościach. Sporym plusem jest implementacja DLSS 2, który też znacząco podbija wyniki i np. w rozdzielczości 3840 x 2160 przy DLSS jakość średnio 60 fps uzyskacie na RTX 2060 SUPER, ale RTX 3060 jest bliski temu wynikowi. Przy Full HD nawet bez DLSS zanotowaliśmy średnio ponad 60 fps na GTX 1660 SUPER, co jest wynikiem dawno przez nas nie widzianym. W 2560 x 1440 60 fps będziecie mieli już na RTX 2060, a po włączeniu DLSS jakość nawet na RTX 3050.

Jedyną wadą jest tak naprawdę implementacja generatora klatek. Technologia ta na najmocniejszych kartach i w najwyżej rozdzielczości potrafi mieć wręcz negatywny wpływ na ilość klatek na sekundę więc przed jej włączeniem sprawdźcie, jak to działa u Was i czy rzeczywiście jest w ogóle sens włączać generator klatek.

Diablo IV zostało więc bardzo fajnie zoptymalizowane i przygotowane pod graczy, którzy mają nawet słabszy sprzęt. Gra zdecydowanie nas pozytywnie zaskoczyła i mamy nadzieję, że w przyszłości pojawi się więcej głośnych tytułów, które mają takie wymagania.

Przy tym wszystkim pamiętajcie tylko, że póki co w Diablo IV nie ma ray tracingu. Patch wprowadzający tę technologię pojawi się z czasem i wtedy na pewno wymagania wzrosną. Na konkretne informacje w tej sprawie musimy jednak poczekać do premiery aktualizacji.