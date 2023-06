Jaka karta do grania w rozdzielczości 3440 x 1440? Testujemy 10 modeli Nvidia

Wybrane modele kart i przeprowadzone testy

W testach wykorzystaliśmy 10 kart Nvidia od różnych producentów. Są to modele:

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition,

Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC,

Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Vision OC,

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G,

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC,

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8 GB.

Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition,

Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master,

Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC,

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC,

Mamy więc całą serię RTX 4000 dostępną aktualnie w sprzedaży oraz modele z serii RTX 3000 od 3060 Ti do 3080 Ti. Taka ilość grafik powinna dobrze odpowiedzieć na pytanie – jaką kartę graficzną wybrać do rozdzielczości 3440 x 1440?

Testy wykonaliśmy zgodnie z opisem w tym artykule. Jest to nasza standardowa procedura dla kart graficznych, a wyniki w innych rozdzielczościach w dokładnie tych samych grach znajdziecie w dziale testy kart graficznych. Mamy więc 10 gier bez ray tracingu, 5 gier z ray tracingiem oraz dwie z DLSS, w tym z generatorem klatek. Taka ilość tytułów w różnych ustawieniach pozwoli dobrze ocenić wydajność kart w 3440 x 1440. Wykorzystane w testach sterowniki to Nvidia Game Ready 531.93.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor AOC AG352UCG6

Testy w grach bez ray tracingu

Jeśli liczycie na średnio ponad 60 fps we wszystkich grach to taką kartą jest RTX 4070 Ti i mocniejsze. Tutaj jednak warto zauważyć, że RTX 3080 Ti zapewnia również dobre wyniki – nie osiąga 60 fps tylko w A Plague Tale. Podobnie RTX 3080, w którego przypadku dochodzi jeszcze Red Dead Redemption 2, gdzie brakuje dosłownie 1 fps. Kolejną grafiką jest RTX 4070, gdzie już w 3 grach nie zanotowaliśmy średnio 60 fps, a w A Plague Tale wyniki są poniżej 50 fps.

Testy w grach z ray tracingiem

W przypadku włączonego ray tracingu jedynie RTX 4090 zapewnia ponad 60 fps we wszystkich grach. W przypadku RTX 4080 mamy już dwie gry, gdzie nie osiągniemy tej wartości. Widać więc, że przy grach z RT najmocniejsza karta zdecydowanie się przyda.

Testy DLSS

W obu przypadkach RTX 3080 Ti i mocniejsze karty z DLSS: Jakość zapewnia już średnio 60 fps. W Cyberpunk 2077 blisko jest też RTX 3080. Jeśli bierzecie też pod uwagę generator klatek to w takim przypadku RTX 4070 zapewni Wam bardzo fajne wyniki.

Średnia wydajność i podsumowanie

Jeśli zależy Wam na bezwzględnych 60 fps w każdej grze przy maksymalnych ustawieniach bez ray tracingu (oczywiście w 3440 x 1440), to powinniście zdecydować się na RTX 4070 Ti lub mocniejszy model. Tylko te karty były w stanie zapewnić takie wyniki we wszystkich grach. Jeśli jednak przymkniecie oko na A Plague Tale, to RTX 3080 Ti również dobrze się sprawdzi. Zaraz za nim jest też RTX 3080, gdzie do 60 fps minimalnie brakuje jeszcze w RDR2. RTX 4070 oferuje już słabszą wydajność i w 3 grach nie zanotowałem średnio tej liczby klatek na sekundę, a w A Plague Tale miałem poniżej 50 fps. RTX 3070 Ti to już karta, która w 4 grach nie notuje takich wartości. Oczywiście pomoże tutaj DLSS, ale jeśli nie chcecie z niego korzystać to lepiej zainwestować w mocniejszą grafikę.

W przypadku gier z ray tracingiem tak naprawdę tylko RTX 4090 wchodzi w grę bez DLSS. W przypadku RTX 4080 jest już Cyberpunk 2077 i Hogwarts Legacy, gdzie wyniki są poniżej 60 fps. Jeśli więc tutaj nie chcecie korzystać z technologii typu DLSS, to pozostaje albo obniżenie detali albo zakup najmocniejszej grafiki na rynku.

Jeśli jednak chcecie skorzystać przy ray tracingu z DLSS to karty pokroju RTX 3080 Ti i mocniejsze dadzą sobie spokojnie radę przy ustawieniu jakość. Fajne wyniki oferuje też RTX 3080. Jeśli jednak jeszcze skorzystacie z generatora klatek to nawet RTX 4070 fajnie sobie poradzi z grami. W Dying Light 2 nawet RTX 4060 Ti daje radę, ale w Cyberpunk 2077 jest już poniżej 60 fps.

W przypadku średnich wyników nie ma zaskoczeń. Bez ray tracingu RTX 4060 Ti jest bardzo blisko RTX 3060 Ti, co jest śmiesznym rezultatem. W grach z RT jest lepiej, ale nadal nie widać mocnego wzrostu wydajności. RTX 4070 plasuje się pomiędzy RTX 3070 Ti a RTX 3080, a na czele ze sporą przewagą nad konkurencją jest RTX 4090. Mamy nadzieję, że ten artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości i pomoże Wam wyborze odpowiedniej karty graficznej do rozdzielczości 3440 x 1440.