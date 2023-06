Ten smartfon zrewolucjonizuje składaki. Wszystko, co wiemy o Honor Magic V2 przed premierą

Czytaj też: Premiery Honor – wielki powrót do Polski

Takiego składanego smartfona jeszcze nie było, a przynajmniej tak twierdzi producent

Honor ma już w swoim portfolio dwa składane smartfony – Magic V i model Vs, będący ulepszeniem pierwszego modelu, ale jeszcze nie jego następcą. Niestety, ona urządzenia mają dostępność ograniczoną do Chin i trudno powiedzieć, czy tak samo nie skończy się to w przypadku Magic V2. Nadzieja jednak jest, zwłaszcza że 6 lipca firma planuje ogromną europejską premierę. Co prawda nie ujrzymy na niej najnowszego składaka, jednak możliwe, że tego dnia w Paryżu na nasz kontynent wkroczą poprzednie modele. To oczywiście jedynie moje przypuszczenia i dopiero za tydzień dowiemy się, czy były prawdziwe.

Honor Magic Vs

Tak czy inaczej, Honor Magic V2 zbliża się do swojego debiutu i producent zapowiada go jako przełomowe urządzenie, które „zrewolucjonizuje składane doświadczenie”. Z jednej strony to mocno podbija oczekiwania wobec tego modelu, a z drugiej tak naprawdę mówi bardzo niewiele. Podczas odbywających się właśnie targów MWC w Szanghaju George Zhao, dyrektor generalny firmy Honor, wygłosił przemówienie na temat innowacji i ewolucji w świecie telefonów komórkowych. Niestety oprócz zapowiedzi czegoś specjalnego, nie poznaliśmy żadnych konkretów, prócz daty chińskiej premiery.

Na szczęście, od czego są przecieki? Te już od jakiegoś czasu podrzucają nam szczegóły specyfikacji nadchodzącego Honora Magic V2, choć nadal trudno powiedzieć, byśmy mieli pełny obraz jego możliwości. Najwidoczniej producentowi udaje się trzymać wszystko w tajemnicy.

Co już wiemy o Honor Magic V2?

Bardzo ciekawą informacją jest fakt, że na rynku mają pojawić się dwa warianty tego modelu, wyposażone w różne układy. Honor ma sięgnąć po Snapdragona 8+ Gen 1 i Snapdragona 8 Gen 2, a więc obecnego i ex-flagowca firmy Qualcomm. Jeśli to się potwierdzi, starszy chipset może nieco zbić cenę jednego z wariantów. Mówi się jednak, że obie wersje będą dostępne w maksymalnej konfiguracji 16/512 GB. Za zasilanie odpowie akumulator o łącznej pojemności aż 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie przewodowe z mocą 66 W i bezprzewodowe 50 W. Coraz szybsze ładowanie staje się już standardem w składakach i do tej pory tylko Samsung nadal tkwi w tej kwestii w zamierzchłej przeszłości.

Honor Magic Vs

Jak niedawno doniósł znany leaker Digital Chat Station, Honor umieści na pokładzie nadchodzącego Magic V2 wyjątkowy, bo wykonany na specjalne zamówienie panel OLED LTPO o rozdzielczości 2K, charakteryzujący się przyciemnianiem PWM o wysokiej częstotliwości. To spore ulepszenie w stosunku do modelu Magic Vs, który oferował zwykły panel OLED. Składany wyświetlacz ma mieć przekątną 7,9”. Na zewnątrz znajdziemy natomiast 6,45-calowy panel OLED o rozdzielczości 2560 × 1080 i częstotliwości odświeżania 120 Hz na zewnątrz. Prawdopodobnie Honor znów postawi na proporcje 21:9, a więc będzie to długi i dość wąski wyświetlacz – praktycznie takie same proporcje ma zewnętrzny panel w Galaxy Z Fold 4, choć ma on nieco mniejszą przekątną.

Co do aparatów, tutaj plotki wskazują na 16-megapikselową kamerkę do selfie – taką samą, jak u poprzednika. Z tyłu natomiast mamy dostać 108-megapikselową jednostkę główną, obok której znajdzie się 50-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 8-megapikselowy teleobiektyw. W stosunku do poprzednika zobaczymy więc ulepszenie tylko w zakresie aparatu głównego, a przynajmniej, jeśli chodzi o rozdzielczość. Nie wiadomo jeszcze, na jakie sensory tym razem postawi Honor.

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs miał wymiary 160.30 x 72.60 x 12.90 mm i spodziewam się, że Magic V2 może być nawet nieco cieńszy, bo producent szykuje podobno jakieś ulepszenia konstrukcyjne. Przecieki nie precyzują, o co dokładnie chodzi, ale zwykle takie działania obejmują zawiasy, które stają się bardziej wytrzymałe oraz lekkie odchudzenie. Choć premiera tego modelu jest już za rogiem, nadal nie wiemy, czego spodziewać się w kwestii wyglądu. Magic V i Magic Vs wyglądały naprawdę przepięknie i spodziewam się, że pod tym względem druga generacja składaka Honora również będzie zachwycać.

Kiedy zadebiutuje Honor Magic V2?

Już wcześniej wspomniałam, że premiera nowego składaka odbędzie się „na dniach”, a dokładniej – już 12 lipca. Zostały więc mniej niż dwa tygodnie i mam nadzieję, że w tym czasie dowiemy się na jego temat nieco więcej. Po zapowiedzi dyrektora generalnego firmy oczekiwania są spore i liczę, że Honorowi udało się wyeliminować wady obu poprzedników, a także zastosować na tyle dużo ulepszeń, by obietnice rewolucji miały swoje pokrycie w rzeczywistości.