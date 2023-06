Smartfony Huawei nova 11 i nova Y91 już w Polsce. Wolisz designerski wygląd czy superbaterię?

Zacznijmy może od budżetowego Huawei nova Y91, bo to naprawdę interesujący model

Najważniejszą cechą tego smartfona jest zdecydowanie jego akumulator. O ile wydaje się, że 5000 mAh to naprawdę sporo, Huawei poszedł tutaj jeszcze dalej, oferując ogniwo o oszałamiającej pojemności 7000 mAh. Co prawda trochę zajmie, zanim przy pomocy ładowania 22,5 W je napełnimy, ale za to nie będziemy musieli robić tego codziennie. Według producenta, w pełni naładowany akumulator ma wystarczyć na 71 godzin rozmów, 12,5 godziny grania albo nawet 21 godzin ciągłego odtwarzania TikToków. To zdecydowanie robi wrażenie.

Zresztą, doskonale widać, że nova Y91 to smartfon, który stworzono do rozrywki. Wszystkie filmy, obrazy i gry będziemy mogli oglądać prawie jak na tablecie, bo dostajemy tutaj ogromny 6,95-calowy ekran Huawei FullView, gwarantujący wierne odzwierciedlenie kolorów i doskonałe wrażenia wizualne. Wyświetlacz obsługuje odświeżanie 90 Hz, więc nie musimy się też martwić opóźnieniami. Kolejnym, co zdecydowanie nadaje temu urządzeniu rozrywkowy charakter, są głośniki stereo SuperVolume. Masz imprezę w plenerze i zapomniałeś głośnika? Wykorzystaj smartfon w trybie głośnika. Mamy tutaj możliwość zwiększenia głośności aż do 300% (w porównaniu do nova Y90), więc na słuchawkach czy na głośniku, wszystko będzie doskonale słyszalne. Dodatkowo dzięki Huawei Histen 8.1 pole dźwiękowe ma szerszy zakres, zapewniając wysoką jakość na poziomie kinowym, pozwalając doświadczyć oszałamiających efektów brzmieniowych podczas grania czy oglądania filmów. Producent zadbał ponadto, by nova Y91 nie był tylko smartfonem przyjaznym młodym osobom – nie zabrakło na pokładzie trybu seniora, który ułatwia obsługę osobom z gorszym wzrokiem lub słuchem.

Huawei nova Y91

Huawei nova Y91 został wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej do przechowywania wszystkich plików. Za działanie tego modelu odpowiada ulepszona wersja nakładki EMUI 13, a dostęp do wszystkich aplikacji dostajemy dzięki AppGallery, oficjalnemu sklepowi z aplikacjami producenta. Choć oczywiście nie znajdziemy tutaj usług Google’a, Huawei ma w swoim portfolio wiele aplikacji, które złagodzą ten brak. Są również sposoby, na instalację aplikacji Google’a na smartfonie Huawei, ale o tym dowiecie się z naszego osobnego artykułu.

Wracając do specyfikacji nova Y91, warto jeszcze wspomnieć o aparatach. Do dyspozycji dostajemy tutaj konfigurację opartą na podwójnym aparacie 50 Mpix z AI, który wykorzystuje przysłonę o jasności f/1.8 i technologię łączenia 4 pikseli w 1. Do dyspozycji dostajemy takie funkcje jak Super Night 2.0 i AI Snapshot do robienia zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych. Nie brakuje też redukcji szumów oraz funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Z przodu natomiast umieszczono aparat do selfie 8 Mpix, wzbogacony technologią Portrait Beauty 5.1 zapewniającą gładszy i jaśniejszy odcień skóry oraz algorytmami AI Beauty.

Nie można też w kilku słowach nie wspomnieć o samym wyglądzie tego smartfona. Okrągła, otoczona złotym pierścieniem wyspa aparatów rzuca się w oczy i sprawia wrażenie, jakbyśmy patrzyli na model z o wiele wyższej półki. Trochę gorzej jest z przodu, bo ekran otoczono dość grubymi (zwłaszcza na dole) ramkami, a aparat do selfie wraz z głośnikiem umieszczono w szerokim wcięciu. Nadal jednak całość prezentuje się naprawdę ładnie.

Huawei nova Y91 – cena

Producent wycenił ten model na 1499 zł, jednak w trwającej do 9 lipca akcji promocyjnej kupicie go taniej aż o 200 zł. Warto też pamiętać, że jeśli zakupu dokonacie na Huawei.pl, możecie liczyć na dodatkowe korzyści, takie jak szybka dostawa czy obniżka o 50 zł za zapisanie się do newslettera oraz podwojone punkty w programie lojalnościowym.

Zdecydowanie ciekawszymi modelami są nova 11 i nova 11 Pro. Te dwa urządzenia spodobają się tym, którzy lubią, gdy ich telefon się wyróżnia. Huawei postawił na zdecydowane i odważne kolory, połączone z funkcjonalnym wykończeniem. Model podstawowy dostał tył wykonany z przyjemnego w dotyku, matowego materiału, który podczas codziennego użytkowania nie zbiera tak bardzo odcisków palców. W nova 11 Pro dostajemy natomiast plecki pokryte wegańską skórą ozdobioną unikalnym wzorem. Oba smartfony dostępne są w kolorze zielonym i czarnym.

Huawei nova 11

Kolejnym, co wyróżnia debiutującą w Polsce serię, są aparaty. Huawei kieruje te modele do użytkowników ceniących sobie kreatywność, a zwłaszcza tych, aktywnie działających w sieci. Na pokładzie nova 11 i nova 11 Pro umieszczono się obiektyw ultraszerokokątny 100° z matrycą rozdzielczości 60 Mpix oferujący nagrywanie w 4K oraz uzupełniający aparat 8 Mpix z dwukrotnym przybliżeniem optycznym i 5-krotnym zoomem cyfrowym. Są to oczywiście aparaty przednie. Z tyłu natomiast mamy główny aparat Ultra Vision z matrycą RYYB o rozdzielczości 50 Mpix oraz obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix z kątem widzenia aż 112°, które współdziałają z laserowym autofokusem i 10‑kanałowym czujnikiem temperatury barwowej.

I tutaj Huawei oferuje nam dość spore ekrany, choć już nie tak wielkie, jak w nova Y91. Model podstawowy wyposażono w 6,7-calowy panel, natomiast na pokładzie nova 11 Pro umieszczono ekran o przekątnej 6,78”. Są to panele OLED z odświeżaniem do 120 Hz, wysoką rozdzielczością, odpowiednio – 2412 x 1084 i 2652 x 1200 pikseli, obsługą HDR, szeroką gamą kolorów P3 i wysokiej częstotliwości próbkowania dotyku 1440 Hz. Wyświetlacz w modelu Pro został dodatkowo osłonięty szkłem Kunlun Glass, które jest 10-krotnie wytrzymalsze od zwykłego szkła, więc nie trzeba się martwić o ewentualne zarysowania czy pęknięcia podczas upadku. Tak łatwo go nie zniszczycie.

Huawei nova 11 Pro

Do dyspozycji przyszłych użytkowników serii nova 11 Huawei oddaje 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Oczywiście i tutaj wszystko działa pod kontrolą EMUI 13. Za zasilanie w obu modelach odpowiada akumulator 4500 mAh. Nie jest więc aż tak pojemny, jak w budżetowym nova Y91, ale za to nadrabia szybkością ładowania. Model Pro obsługuje bowiem ładowanie SuperCharge 100 W, a model podstawowy – 66 W. Dzięki temu ogniwa można napełnić w odpowiednio nieco ponad 20 i 30 minut.

Seria Huawei nova 11 – ceny

Oba smartfony dostępne są w wersji 8/256 GB w cenach:

nova 11 – 2599 zł,

– 2599 zł, nova 11 Pro – 3199 zł.

Huawei nie zapomniał jednak o promocji na start, która potrwa do 9 lipca. W jej ramach osoby, które kupią smartfony z serii nova 11, otrzymają w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki FreeBuds 5i. Warto też pamiętać, że kupowanie na Huawei.pl wiąże się z dodatkowymi korzyściami, w tym przypadku z opcją dokupienia ochronnego etui za 9,90 zł, przedłużenia gwarancji o rok w cenie niższej o 40%, atrakcyjnej opcji ratalnej 10 rat z RRSO 0% oraz podwojenia punktów w programie lojalnościowym.