Huawei Watch 4 już w Polsce. Jest eSIM i świetna promocja na start

Smartwatche Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro zaliczają polską premierę

Huawei stworzył oba swoje zegarki z materiałów, które są nie tylko eleganckie, ale również odporne na uszkodzenia. W przypadku modelu Pro, producent postawił na tytan TC4, wykorzystywany często w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Jest to materiał odporny na korozję i niezwykle wytrzymały. Połączono go z zaokrąglonym szkłem szafirowym, którego zadaniem jest ochrona wyświetlacza. Do wyboru dostajemy dwa kolory: „srebrzysty” ze skórzanym paskiem albo tytanową bransoletą oraz unikatowy niebieski stop.

W Huawei Watch 4 postanowiona na stal szlachetną, która gwarantuje odporność i wytrzymałość, przy zachowaniu niskiej wagi i smukłej konstrukcji – 48 gramów i zaledwie 11 mmm grubości. Do tego smartwatcha dostajemy czarny pasek fluoroelastomerowy. Oba modele cechuje szczelność IP68 i klasa wodoodporności 5ATM.

Nowe zegarki producenta dają nam wiele możliwości dbania o nasze zdrowie. Huawei chwali się, że wystarczy zaledwie minuta, by zmierzyć 7 różnych parametrów zdrowotnych dzięki zupełnie nowej funkcji „Zdrowie na oku”. Obejmuje ona analizę EKG, pomiar tętna, saturacji (SpO2), wykrywanie sztywności tętnic, badanie poziomu stresu, temperatury skóry i absolutną nowość – kontrolę układu oddechowego. W jaki sposób zegarek mierzy ten ostatni parametr? Tutaj smartwatch rejestruje dźwięk kaszlu oraz kilka innych wskaźników i właśnie na tej podstawie jest w stanie stwierdzić, czy z naszym układem oddechowym wszystko jest w porządku. Raport z tych 7 odczytów da nam lepszy obraz stanu naszego organizmu i pozwoli szybciej udać się z ewentualnymi nieprawidłowościami do lekarza. Zwłaszcza, gdy będziemy wykonywać je regularnie i połączymy je z informacjami pozyskiwanymi z pozostałych czujników, odpowiedzialnych m.in. za monitorowanie snu. Należy tylko pamiętać, że chociaż Huawei postawił jeszcze większy nacisk na kwestie zdrowotne, smartwatche Watch 4 nie zastąpią wizyty u specjalisty.

Kolejnym, o czym warto wspomnieć w przypadku nowej serii, jest obsługa eSIM. Dzięki temu z poziomu smartwatchy możemy wysyłać i odbierać wiadomości oraz wykonywać połączenia telefoniczne i nie potrzebujemy mieć do tego smartfona. Możemy mieć na zegarku ten sam numer, co na telefonie, ale nie jest to konieczne, równie dobrze można kupić sobie do niego osobną kartę SIM. Smartfon nie jest nam również potrzebny do obsługi takich aplikacji jak Mapy Petal, nawet jeśli wyjdziemy z domu tylko z którymś z modeli Watch 4, bezpiecznie znajdziemy drogę dzięki nawigacji. Może być to więc świetny wybór dla osoby starszej, której zdarza się zapomnieć telefonu. Zwłaszcza że dodatkowo o bezpieczeństwo zadbają takie funkcje, jak Emergency SOS, czyli wykrywanie upadków – jeśli do takowego dojdzie, smartwatch skontaktuje się z wcześniej skonfigurowanym numerem alarmowym.

Trochę o specyfikacji Huawei Watch 4 i Huawei Watch 4 Pro

Na koniec garść bardziej technicznych informacji. W obu modelach z nowej serii znalazł się 1,5-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli i zagęszczeniu 310 PPI. Znajdziemy tutaj funkcję Always-On Display, więc możemy ustawić ciągłe podświetlenie ekranu z szybkim dostępem do najważniejszych funkcji. Nie ma się co jednak martwić, że przez to zegarki będą nam się szybko rozładowywać – odświeżanie od 1 Hz pozwala na znacznie oszczędzić energię. A skoro już o tym mowa, wedle słów producenta Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro oferują 3 i 4,5 dnia pracy baterii przy typowym użytkowaniu, gdy w pełni korzystamy z oferowanych funkcjonalności. Mowa tutaj o korzystaniu z funkcji „Zdrowie na oku”, nawigacji czy niezależnych połączeniach. Jeśli jednak będziemy właśnie na wyjeździe i będzie nam zależało na tym, by trochę dłużej działał bez ładowania, bez problemu możemy przełączyć się w tryb ultradługiej żywotności baterii, zapewniającej dostęp do odtwarzania muzyki, monitorowania zdrowia czy trybów sportowych. Wówczas model Pro zapewni do 21 dni na jednym ładowaniu, a model podstawowy – do 14 dni. Ładowanie też przebiega tutaj szybko, bo dzięki technologii Super Charge wystarczy 15 minut, by smartwatche działały cały dzień, a po 90 (Watch 4 Pro) lub 60 (Watch 4) minutach ładowania napełnimy baterię do pełna. To znacznie szybciej niż w przypadku poprzedniej generacji.

Na koniec warto też wspomnieć, że Huawei udoskonalił obsługę funkcji Assistant-TODAY. Dzięki temu smartwatch uczy się i dostosowuje rekomendacje w oparciu o nasze nawyki. Dostajemy też 7 kart widżetów do wyboru, takich jak np.: pogoda, asystent podróży czy karta ćwiczeń. Każdą kartę można dostosować do własnych potrzeb. Można mieć do nich szybki dostęp, tak samo jak do często używanych aplikacji, a pływająca kula zadań ułatwia przełączanie między nimi.

Możecie się tutaj zastanawiać, że wszystko to brzmi świetnie, ale co z kompatybilnością ze smartfonami? Czy trzeba mieć telefon Huawei, by móc w pełni wykorzystywać funkcjonalności Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro? Na szczęście nie. Oba smartwatche są kompatybilne zarówno z Androidem, jak i iOS, więc niezależnie jaki system operacyjny mamy w smartfonie, będziemy mogli bez przeszkód korzystać z zegarków.

Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro – ceny

Przechodząc już do najważniejszego, czyli cen. Oczywiście nie zabrakło promocji na start, która trwa po 19 czerwca do 9 lipca. W jej ramach oba modele dostępne są z gratisem w postaci słuchawek FreeBuds 5i o wartości 399 zł (w prezencie lub za 1 zł). Z oferty skorzystamy u partnerów marki oraz u operatorów, a także na stronie Huawei.pl. Tam też będzie można dokupić dodatkowy skórzany pasek za 69 zł, a także skorzystać z 40-procentowego rabatu na przedłużenie gwarancji o rok. Huawei w swoim sklepie oferuje też darmową, szybką dostawę i opcję ratalną 20 rat RRSO 0%.

Natomiast sugerowane ceny detaliczne prezentują się następująco:

• Huawei Watch 4 Pro Elite z tytanową bransoletą – 2799 zł;

• Huawei Watch 4 Pro Classic ze skórzanym brązowym paskiem -2399 zł;

• Huawei Watch 4 Pro Blue Edition z kompozytowym niebieskim paskiem – 2399 zł;

• Huawei Watch 4 Active z fluoroelastomerowym paskiem – 1899 zł.