Gigant świata motoryzacji pokazał swój rower elektryczny. To ważny krok dla całego rynku e-bike

Pierwszy elektryczny rower firmy Hyundai jest inny, niż myślicie

Aby stworzyć “swój” elektryczny rower, Hyundai nawiązał współpracę z Rayvolt, aby wprowadzić na rynek ekskluzywną wersję e-bike eXXite Next Step, który będzie dostępny do kupienia, ale też będzie oferowany jako pojazd do wypożyczenia przez klientów oddziału firmy we Francji. Ten rower elektryczny może być również używany jako rower treningowy w pomieszczeniu z regulowanym oporem i aplikacją za pośrednictwem akcesorium RegenFit.

Exxite Next Step Hyundai Exxite Next Step

W gruncie rzeczy Hyundai eXXite Next Step to jedynie specjalna wersja eXXite Next Step hiszpańskiej firmy Rayvolt, która została stworzona we współpracy z Hyundaiem. Główną różnicą między tymi dwoma modelami jest konstrukcja aluminiowej ramy przeznaczonej dla użytkowników o wzroście od 170 do 200 cm, która w ekskluzywnym wydaniu doczekała się nieco innej, bardziej kanciastej konstrukcji. Oznacza to, że pozostałe funkcje i specyfikacja tego e-bike są dokładnie takie same dla obu modeli.

Przechodząc więc do możliwości tego elektrycznego roweru, jest on wyposażony w silnik o mocy 250 watów w tylnej piaście. Ten zapewnia moment obrotowy rzędu 50 Nm i gwarantuje trzy poziomy wspomagania pedałowania do prędkości 25 km/h, a pieczę nad nim stanowi system z czujnikiem momentu obrotowego. Z kolei rowerzysta do napędzenia tylnego koła wykorzystuje nie łańcuch, a pasek węglowy, aby wspomóc 504-Wh akumulator, którego wytrzymałość firma ocenia na maksymalnie 80 km na jednym ładowaniu.

Sam układ napędowy tego e-bike jest jednak zaawansowany, bo akumulator wbudowany w rurkę pod siodełkiem może być ładowany w trakcie jazdy, dzięki wsparciu funkcji hamowania rekuperacyjnego oraz pedałowania do tyłu. Poza tym wyposażenie obejmuje 27,5-calowe obręcze o podwójnych ściankach owinięte oponami o szerokości 1,5 cala, ekran dotykowy na kierownicy, wbudowane oświetlenie, hamulce hydrauliczne i opcję zamontowania przedniego kosza.

Cena za takie połączenie jest stosunkowo wysoka, bo elektryczny rower Hyundai eXXite Next Step będzie kosztował 3490 euro we Francji. Z kolei standardowa wersja kosztuje aktualnie 3150 euro, czyli 14755 zł.

