Powstanie dolnośląska Dolina Krzemowa? Intel zapowiada kluczową inwestycję pod Wrocławiem

Do 2027 roku Intel zamierza uruchomić pod Wrocławiem (na terenie gminy Miękinia) Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników. Nie będzie to zatem pełnowymiarowa fabryka, w której produkt będzie powstawał od podstaw. Do Polski będą za to trafiać gotowe wafle krzemowe z Irlandii, a także w przyszłości z niemieckiego Magdeburga, gdzie Intel planuje dodatkową europejską fabrykę. Pod Wrocławiem wafle będą przechodzić proces rozcinania na pojedyncze jednostki, integrowania w ostateczny produkt, a także fazę testów.

Oprócz gotowych wafli, jednostka pod Wrocławiem będzie również mogła przyjmować pojedyncze chipy i montować je w produkty końcowe. Zakład w Polsce będzie w stanie przyjmować wafle i chipy od Intela, Intel Foundry Services, a także innych fabryk.

Polska jest już domem dla operacji Intela i jest dobrze przygotowana do współpracy z zakładami Intela w Niemczech oraz Irlandii. Jest również bardzo konkurencyjna cenowo w stosunku do innych lokalizacji produkcyjnych na całym świecie i oferuje wspaniałą bazę talentów, którą z przyjemnością pomożemy rozwinąć. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie ze strony Polski, ponieważ pracujemy nad rozwojem lokalnego ekosystemu półprzewodników i przyczyniamy się do realizacji celu UE, jakim jest stworzenie bardziej odpornego i zrównoważonego łańcucha dostaw półprzewodników – powiedział w trakcie spotkania we Wrocławiu dyrektor generalny Intela, Pat Helsinger.

W Polsce do 2030 roku ma powstawać do 20% produkcji wszystkich półprzewodników Intela. Wartość inwestycji sięga poziomu 4,6 mld dolarów (około 18,7 mld zł). Warto przypomnieć, że Intel ma już w Gdańsku największy w Europie ośrodek badawczo-rozwojowy, zatrudniający prawie 4 tys. pracowników. Proces projektowania i planowania obiektu rozpoczyna się natychmiast, natomiast sama budowa musi jeszcze uzyskać zgodę ze strony Komisji Europejskiej.

📈 Rekordowe środki na inwestycje w 🇵🇱



💡Firma Intel zainwestuje blisko 2️⃣0️⃣ mld zł w fabrykę pod #Wrocław❕

👥 Stworzy do 2️⃣ tys. nowych miejsc pracy 🤝🏻



✅ Powstanie Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, najnowocześniejszy zakład produkcyjny w tym rejonie Europy. pic.twitter.com/TNXYZZrqBI — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 16, 2023

Cieszymy się, że największą inwestycją typu greenfield w historii Polski kieruje Intel, legenda Doliny Krzemowej znana ze swojej innowacyjności. Chipy i półprzewodniki to krytyczne technologie w XXI wieku i cieszymy się, że możemy zwiększyć rolę Polski w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników i pomóc w ustanowieniu kraju jako gospodarczego wyznacznika trendów – zapewniał obecny na spotkaniu z Intelem premier Mateusz Morawiecki.