Intel zostawi konkurencję z tyłu. Nowe procesory będą jak turbodoładowanie

Procesory Meteor Lake będą idealne do obliczeń związanych z SI. Wszystko dzięki specjalnej jednostce

Komputery napędzane przez nowoczesne procesory Intela będą radzić sobie lepiej ze sztuczną inteligencją. Firma ogłosiła, że nadchodzące wielkimi krokami Core z 14. generacji, czyli Meteor Lake, będą pierwszymi układami SoC w segmencie konsumenckim dla komputerów klasy PC, które doczekają się dedykowanej jednostki VPU (Versatile Processing Unit). Jest to szczególny, 16-rdzeniowy układ, który ma za zadanie przyspieszać obliczenia związane ze sztuczną inteligencją w systemie Windows 11.

Rola SI w naszym życiu będzie tylko rosnąć

VPU nie mówi wam zapewne za wiele, bo nawet rozwinięcie akronimu jest dosyć tajemnicze na pierwszy rzut oka. W gruncie rzeczy jest to fizycznie obecny w procesorze wyspecjalizowany silnik neuronowy, który lepiej radzi sobie z obliczeniami związanymi ze sztuczną inteligencją względem procesora centralnego i graficznego. Jest więc w stanie przyspieszyć działanie programów wykorzystujących funkcje związane ze sztuczną inteligencją, a do tego obniżyć zużycie energii.

Jednostka VPU może uruchamiać modele uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, które przetwarzają np. obrazy i filmy wydajniej i przy mniejszym zużyciu energii niż karty graficzne. W gruncie rzeczy nie jest to nic nowego na szerszym rynku, bo tego typu układy są już wykorzystywane w robotyce, urządzeniach Internetu Rzeczy, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, smartfonach i kamerach. W segmencie tradycyjnych komputerów na bazie architektury x86 jest to jednak wyjątkiem, dzięki czemu Intel zapewni sobie takim VPU przewagę nad konkurencją, czyli przede wszystkim AMD.

Tak oto procesory Meteor Lake będą jeszcze bardziej wyjątkowe niż do tej pory zakładaliśmy. Intel postawi bowiem w nich na specjalną konstrukcję wielomatrycową, w ramach to której zamiast jednego wielkiego kawałka krzemu, jeden pakiet obejmie osobny krzemowy układ związany z procesorem centralnym, procesorem graficznym, operacjami wejścia i wyjścia oraz ogólnym SoC.

Dodatek VPU do Core 14. generacji jest więc wisienką na torcie, ale nieco musimy jeszcze poczekać, aż jej wpływ na wydajność doczeka się weryfikacji. Premiery procesorów Meteor Lake oczekujemy bowiem w drugiej połowie 2023 roku, a wprowadzenie pierwszych sprzętów z nimi na rynek kilka tygodni później. Niestety trudno aktualnie o jakiekolwiek szczegóły na temat tego, czy Meteor Lake trafią w ogóle do sprzętów stacjonarnych, jako że od dawna wspomina się o ich ograniczeniu do rynku mobilnego.

