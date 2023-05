Home Tech Intel nie przestaje zaskakiwać. Wydajniejsze procesory już na horyzoncie

Porównując aktualnie sprzedawane procesory do tych sprzed kilkunastu, a nawet kilku lat, trudno nie mieć wrażenia, że dzielą je wręcz dekady rozwoju. Tyczy się to zwłaszcza tego, co siedzi “w krzemie” i jest mierzone w nanometrach, o czego ulepszenie ciągle stara się Intel, zapewniając nam właśnie pierwsze spojrzenie na plan firmy co do jeszcze bardziej zaawansowanych procesorów.