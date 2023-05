Apple może się już bać? Microsoft ma zamiar wejść w rynek procesorów

Procesory firmy Microsoft, czyli jak producent Windowsa chce zawalczyć z Apple Silicon

Apple Silicon, a więc produkowane przez Apple układy SoC, potwierdziły ogromny potencjał, który drzemie w architekturze ARM. Działalność tej firmy potwierdziła, że brytyjska architektura nie jest zarezerwowana wyłącznie do urządzeń mobilnych, bo nawet w sektorze stacjonarnym może pokazać pazur i z generacji na generację będzie w nim coraz bardziej potężna. Nie tylko ze względu na rozwój architektury oraz procesów technologicznych, ale też przez rozwój oprogramowania, które w coraz większym stopniu będzie wspierać ARM. Przyczyni się do tego zarówno Apple, jak Qualcomm w ramach układów Windows for Arm. Jednak na tej dwójce się nie skończy.

Czytaj też: Windows 10 musi odejść. Microsoft odcina pępowinę, czas na zmianę systemu

Mac Pro z Apple Silicon

Dowiedzieliśmy się właśnie, że Microsoft ma aktualnie dążyć do stworzenia własnych układów obliczeniowych na bazie Apple Silicon. Firma jeszcze tego oficjalnie nie ogłosiła, ale świadczyć o tym ma kilka nowych ofert pracy dla “Microsoft Silicon Team”, czyli zespołu do spraw układów krzemowych. Te zostały już usunięte z oficjalnego obiegu, ale jednoznacznie wskazują na plany firmy co do opracowania wydajnych i innowacyjnych układów krzemowych, bo w jedna z ofert wspominała o “kandydacie odpowiedzialnym za tworzenie złożonych i najnowocześniejszych układów SoC”.

Czytaj też: Nie kupisz już myszki i klawiatury od Microsoftu. To nie jest dobry znak dla klientów

Chętna na to stanowisko osoba będzie miała całą masę pracy, bo wedle plotek układ powinien być gotowy już za rok, aby wpisać się w premierę nowej wersji systemu Windows (Windows 12). Microsoft słusznie bowiem ma plan połączenia swoich działalności w świecie technologii, czego efektem będzie optymalizowanie nowego systemu specjalnie pod architekturę ARM i tym samym swoje własne procesory. Takie są przynajmniej plany, a co tu dużo mówić, są ambitne.

Czytaj też: Microsoft przyspieszył granie na HDD, a odpowiednich gier jak nie było, tak nie ma

Microsoft tym ruchem zapewni sobie nie tylko dostęp do lukratywnego rynku, ale też większą elastyczność działania za sprawą łączenia produkcji układów z rozwojem systemu operacyjnego nawet środek do zawalczenia z rosnącym ciągle w siłę ekosystemem Apple’a. Przynajmniej na papierze, bo aktualnie Microsoft dopiero co kompletuje zespół osób, które zaprojektują jego nowoczesne SoC i nikt nie powiedział, że firmie z całą pewnością się to uda. Przynajmniej przed premierą Windowsa 12