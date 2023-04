Home Tech Windows 10 musi odejść. Microsoft odcina pępowinę, czas na zmianę systemu

Windows 10 musi odejść. Microsoft odcina pępowinę, czas na zmianę systemu

Trudno mi racjonalnie pojąć wrażenie coraz szybszego upływu czasu. W kontekście postrzeganego przynajmniej przez mnie jako nadal nowego Windows 10, mamy do czynienia z systemem, który zadebiutował na rynku już osiem lat temu (w 2015 roku). Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że najwyższa pora na zmiany i przesiadkę. Microsoft właśnie odcina pępowinę u swojego kolejnego dziecka w nadziei, że zacznie ustępować miejsca młodszemu. Co prawda udział Windows 11 w globalnym rynku rośnie, ale nie da się jednocześnie zjeść ciastka i go wciąż mieć. Co to de facto oznacza dla użytkowników?