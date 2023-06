Japonia opracowuje nową broń. Z nią żadna wroga marynarka wojenna nie zagrozi krajowi

Z tymi pociskami przeciwokrętowymi Japonia rozgromi wrogą flotę i zadba o bezpieczeństwo

Podjęta przez Japonię inicjatywa jest związana z nowymi manewrującymi pociskami przeciwokrętowymi (ASCM – Anti-Ship Cruise Missile), które to mają być wystrzeliwane nie tylko z innych okrętów, ale też wyrzutni lądowych oraz różnych platform latających. Z aktualnych informacji wynika, że ASCM będą miały zasięg ponad 300 kilometrów, a do naprowadzania na wrogie cele wykorzystają kombinację nawigacji inercyjnej, naprowadzania satelitarnego i terminalnego. Japonia ma zamiar przeznaczyć na rozwój tych pocisków około 33,5 miliarda jenów (300 milionów dolarów) i szacuje, że związany z tym proces potrwa sześć lat, choć pierwsze testowe wystrzelenie planowane jest już na 2027 rok.

Nowe pociski mają na celu zwiększenie zdolności Japonii do obrony jej odległych wysp i powstrzymania potencjalnych wrogów przed naruszaniem jej interesów morskich. Oczywiście kraj jest już w stanie bronić swoich ziem w tym zakresie, bo ma na służbie kilka typów pocisków ASCM pokroju Typu 88, Typu 90 i XASM-3, ale każdy z nich ma inne możliwości oraz wykorzystuje różne platformy startowe. Ten nowy pocisk rozwiąże oba problemy, bo poza wysokimi możliwościami będzie jednocześnie kompatybilny z różnymi platformami, wśród których mają znaleźć się m.in. myśliwce F-15J, morskie samoloty patrolowe P-1, systemy obrony wybrzeża Typu 12 i przyszłe okręty nawodne.

Ta inicjatywa jednoznacznie świadczy o proaktywnym podejściu Japonii do modernizacji jej zdolności wojskowych. Inwestując w najnowocześniejszą technologię rakietową, Japonia dąży do wzmocnienia swojej pozycji odstraszania i utrzymania solidnej obrony przed potencjalnymi zagrożeniami morskimi. Nie bez powodu, bo ten archipelagowy kraj znajduje się w bliskim sąsiedztwie krytycznych szlaków morskich, co zwyczajnie wymusza na nim ponadprzeciętne dbanie o bezpieczeństwo swoich okolicznych wód.

Zaawansowane przeciwokrętowe pociski manewrujące będą wyjątkowo skutecznym środkiem odstraszającym przed potencjalną agresją w regionie oraz idealną ochroną integralności terytorialnej i interesów Japonii. Wszystko to przy ciągłym spełnianiu powojennych traktatów oraz ustaleń, wedle których kraj może skupiać się wyłącznie na rozwijaniu technologii wojskowej do obrony, a nie ataku.

