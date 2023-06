Kosmici są już na Ziemi. Wybitny naukowiec twierdzi, że nas infiltrują i ma na to dowody

A bez wątpienia za renomowaną postać świata nauki może zostać uznany Garry Nolan. Dość powiedzieć, że nosi on miano jednego z 25 najlepszych wynalazców na Uniwersytecie Stanforda. Nolan, jeden z prelegentów w czasie SALT iConnection 2023, przedstawił szereg kontrowersyjnych i elektryzujących hipotez na temat życia pozaziemskiego. A w zasadzie obcych cywilizacji, które nie tylko odwiedzały w przeszłości naszą planetę, ale wręcz miałyby obecnie ją monitorować.

Być może w grę wchodzi błędna interpretacja słów naukowca? Wydaje się to mało prawdopodobne, szczególnie, że zapytany o ocenę szans na to, że kosmici odwiedzili już Ziemię, odpowiedział, iż jest to 100-procentowo pewne. Zwrócił także uwagę na zwiększone zainteresowanie władz tematyką UFO, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających.

Zdaniem Nolana zaawansowane pozaziemskie formy życia używają dronów i sztucznej inteligencji do obserwowania ludzkości. Przeprowadzone do tej pory detekcje tych obiektów, dokonane z użyciem różnych instrumentów, wykazały, iż poruszają się one w niesamowity sposób, wznosząc się z pułapu 15 metrów na ponad 20 kilometrów w ciągu mniej niż sekundy. Gdyby próbować dokonać tego samego z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii, to potrzeba byłoby ogromnych ilości energii. Wyobraźmy sobie hipotetyczny scenariusz, w którym faktycznie mówimy o pozaziemskich pojazdach i przechwyceniu jednego z takowych w celu replikacji zaimplementowanych w nim rozwiązań. Postęp mógłby być gigantyczny.

Zdaniem Nolana prawdopodobieństwo, że kosmici kiedykolwiek odwiedzili Ziemię wynosi 100 procent

Poza wybitnymi dokonaniami Nolana w zakresie projektowania różnego rodzaju wynalazków, warto też zwrócić na jego dorobek akademicki. Mówimy bowiem o człowieku, który opublikował ponad 300 artykułów naukowych i zgłosił 40 patentów. Nieco wątpliwości mógłby wzbudzić natomiast fakt, że naukowiec jest specjalistą w zakresie… immunologii. Gdzie immunologia, a gdzie pozaziemskie formy życia, zapewne zapytacie.

Okazuje się jednak, że powiązania są zaskakująco wyraźne. Według Nolana został on poproszony o pomoc w zakresie interpretacji obrazów wykonanych z użyciem metody rezonansu magnetycznego. Zdjęcia te ukazywały pilotów, którzy zbliżyli się do niezidentyfikowanych obiektów latających i emitowanych przez nie pól. Część śmiałków doznała poważnych uszkodzeń mózgu, porównywalnych do tego, co obserwuje się u pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane. Z kolei analiza tajemniczego obiektu znalezionego na terenie Brazylii wykazała znaczne zaburzenie proporcji radioaktywnych izotopów w próbce magnezu. Sprawy przybierają coraz ciekawszy obrót, nieprawdaż? Z tego względu szczególnie interesujący może okazać się raport, którego publikacja powinna odbyć się w lipcu tego roku.