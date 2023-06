Crisis na pewno pójdzie. Najnowszy procesor Intela nie ma nic wspólnego z tym, o czym myślicie

Istny Quantum Core, czyli dlaczego Intel Tunnel Falls to przykład procesora przyszłości

W ramach dążenia do realizacji praktycznych obliczeń kwantowych Intel zaprezentował swój najnowszy przełom: “Tunnel Falls”, czyli 12-kubitowy układ kwantowy. Dzięki temu niezwykłemu osiągnięciu firma jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję w wyścigu obliczeń kwantowych, przesuwając granice tego, co jest możliwe w świecie nauki obliczeniowej. Zaprezentowanie procesora Tunnel Falls oznacza wręcz kluczowy moment w trwającym dążeniu do odblokowania transformacyjnej mocy obliczeń kwantowych, które zmienią nasz świat, odblokowując zupełnie nową erę wydajności obliczeniowej.

Tradycyjne komputery opierają się na klasycznych bitach, które przechowują i przetwarzają informacje jako 0 lub 1, podczas gdy komputery kwantowe wykorzystują zasady mechaniki kwantowej do wykorzystania bitów kwantowych lub kubitów. Te mogą reprezentować i przetwarzać informacje jako 0, 1 lub oba jednocześnie, dzięki zjawisku zwanemu superpozycją, co zapewnia komputerom kwantowym wykładniczą moc obliczeniową, a tym samym sugeruje nadchodzącą rewolucję w praktycznie każdym segmencie, gdzie to właśnie mocy obliczeniowej zawsze brakuje.

Układ kwantowy Tunnel Falls firmy Intel stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do praktycznych obliczeń kwantowych. Demonstruje też zaangażowanie Intela w przesuwanie granic technologii kwantowej i tym samym wynosi go na tę samą pozycję, którą osiągnęły już firmy pokroju Google, IBM czy Microsoftu. Zwłaszcza że Tunnel Falls nie jest byle jakim układem, bo choć nie przewyższa konkurencyjnych dzieł w kwestii 12-kubitowej wydajności, jest znacznie od nich mniejszy, jako że mierzy 50×50 nm. Z kolei jego architektura i projekt układu koncentrują się na optymalizacji wydajności kubitów, stabilności i korekcji błędów, a więc krytycznych aspektach w rozwoju niezawodnych systemów kwantowych.

Na tym jednak wyjątkowość dzieła Intela się nie kończy, bo Tunnel Falls zawiera również innowacyjne elementy konstrukcyjne, które mają na celu zmniejszenie poziomu błędów kubitów i poprawę ogólnej wydajności. Można więc stwierdzić, że postęp w wykonaniu firmy przybliża nas do wykorzystania potencjału komputerów kwantowych do rozwiązywania złożonych problemów, które są obecnie poza zasięgiem klasycznych obliczeń. Musimy jednocześnie pamiętać, że obliczenia kwantowe są wciąż na wczesnym etapie rozwoju, a stworzenie praktycznych, skorygowanych o błędy, wielkoskalowych komputerów kwantowych pozostaje ogromnym wyzwaniem.

Warto jednocześnie wspomnieć, że zaangażowanie firmy Intel w obliczenia kwantowe wykracza poza rozwój sprzętu. Firma aktywnie angażuje się we współpracę z instytucjami badawczymi, partnerami branżowymi i nawet instytucjami wojskowymi, aby wspierać innowacje, dzielić się wiedzą i przyspieszać postęp obliczeń kwantowych jako całości. Nic dziwnego, bo komputery kwantowe mogą np. znacząco przyspieszyć rozwój nowych farmaceutyków poprzez efektywną symulację interakcji molekularnych, zrewolucjonizować logistykę, modelowanie finansowe i zarządzanie łańcuchem dostaw, rozwiązując złożone problemy optymalizacyjne z niezrównaną wydajnością. Na pierwsze kwantowe gry jednak sobie nieco poczekamy.

