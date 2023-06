MSI dało plamę. Pierwszy laptop z procesorem Intel Meteor Lake przedwcześnie ujrzał światło dzienne

MSI Prestige 16 to pierwszy laptop z procesorami Meteor Lake, którego zobaczył świat

Zdjęcia tego sprzętu mieliśmy zobaczyć dopiero za kilka miesięcy. Tak przynajmniej chciałby z całą pewnością Intel, który najwyraźniej już udostępnia innym producentom swoje procesory nowej generacji, czyli Meteor Lake. Tyle tylko, że MSI nie postarało się, aby ukryć ten fakt. Dlatego tak oto możemy teraz spojrzeć na wyjątkowy, bo pierwszy laptop z procesorami Core 14. generacji na długo przed oficjalną premierą zarówno jego, jak i samych procesorów.

Oczywiście oficjalnie w nowym Prestige 16, który doczeka się wersji Evo i Studio, nie znajduje się Core 14. generacji, a “niezidentyfikowana próbka Intela”, której nie chcą rozpoznawać nawet narzędzia diagnostyczne. Tyle tylko, że zapewniana przez niego konfiguracja 16 rdzeni i 22 wątków jest na tyle niestandardowa, że jednoznacznie wskazuje właśnie na procesory Meteor Lake. Najpewniej to coś w rodzaju Core Ultra 7 1003H, jako że od nowej generacji Intel porzuci znane nam dotychczas nazewnictwo.

Skąd ta pewność? Przede wszystkim przez to, że nowe układy te przebiją barierę 20-wątkowych procesorów mobilnych aktualnej generacji (Raptor Lake z serii -P oraz -U) i wprowadzą w tym segmencie po raz pierwszy trzeci rodzaj rdzeni. W Prestige 16 musiał znaleźć się procesor z sześcioma rdzeniami Performance z Hyper-Threadingiem i sześcioma jednowątkowymi rdzeniami Efficient, które uzupełnia para jednowątkowych rdzeni typu Efficient, ale wbudowanych nie w matryce obliczeniowe CPU, a w SoC.

Ten nowy rdzeń został zaprojektowany przez Intela do obsługi prostszych zadań przy niższym zużyciu energii. Znajduje się z kolei w tym samym kawałku krzemu, w którym znalazł się również element odpowiedzialny za zarządzanie układami wejścia i wyjścia, kontrolowanie pamięci oraz rdzeń VPU do przyspieszania obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Do jego produkcji wykorzystuje się proces TSMC N6.

Jako że MSI ma wprowadzić swoje laptopy Prestige 16 na rynek już w czwartym kwartale bieżącego roku, to pewne jest, że ta premiera zgra się z debiutem procesorów Meteor Lake Intela. Jeśli te szczególnie was ciekawią, koniecznie rzućcie okiem na nasze wcześniejsze materiały, w których opowiadaliśmy o tym, dlaczego są jednym wielkim game-changerem na rynku procesorów.

