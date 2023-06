Niczym zemsta matki natury. Aż trudno uwierzyć, że to prawdziwe zdjęcie burzy

Wyjątkowe zdjęcie przedstawia tureckie niebo podczas burzy… ale nie w jednym ujęciu, a całych setkach

Uğur Gallenkuş, fotograf odpowiedzialny za wyjątkowe zdjęcie, wyjawił, że do zrobienia tego dzieła sztuki zainspirował go kontrast między naturalnym pięknem a urbanistyką Stambułu. Postanowił połączyć jedno z drugim i zapewnił tym samym światu oszałamiający wręcz obraz poklatkowy. Ten przedstawia łącznie sto błyskawic, które rozświetliły niebo nad Turcją w ciągu jednej nocy. Oczywiście do tak wielu wyładowań atmosferycznych nie doszło w jednym momencie, a finalny obraz powstał poprzez połączenie 100 zdjęć wykonanych w ciągu 1,5 godziny, ale i tak robi wrażenie.

Ten elektryzujący pokaz jest więc niczym przypomnienie niesamowitych sił działających w naszej atmosferze i podkreśla urzekające cuda naszej planety Ziemi. Błyskawice to bowiem naturalne zjawisko, które występuje podczas burzy, gdy w atmosferze gromadzą się ładunki elektryczne. Takie potężne wyładowania elektryczne mogą występować między różnymi obszarami tej samej chmury, między różnymi chmurami lub między chmurami a ziemią i osiągają nawet 30000 stopni Celsjusza.

Aby wykonać takie zdjęcie, konieczny jest dobry aparat ze statywem i zewnętrznym kontrolerem, który pozwala uniknąć drgań czy zmiany pozycji aparatu i zapewnia większą kontrolę nad ustawieniami ekspozycji. Szerokokątny obiektyw wydaje się również podstawą, bo pozwala uchwycić większą scenę, a tym samym więcej wyładowań. Konieczne jest też posługiwanie się trybem robienia serii zdjęć, jako że pozwoli uchwycić możliwie najwięcej najlepszych ujęć danego wyładowania atmosferycznego.

Wracając jednak do głównej części tematu, tego typu zdjęcie złożone z setek innych, jest hipnotyzującym wręcz świadectwem sił natury, które nas otaczają. Warto pamiętać, że błyskawice to nie tylko takie “naturalne fajerwerki”, bo odgrywają też kluczową rolę w utrzymaniu delikatnej równowagi ekosystemów naszej planety. Dzieło fotografa jest więc wręcz przypomnieniem o skomplikowanej interakcji między zjawiskami naturalnymi i naszej zbiorowej odpowiedzialności za zachowanie i ochronę naszego środowiska.

