Polacy lubią nowe technologie i… teorie spiskowe. Nic dziwnego, że boimy się 5G

Nowe technologie ułatwiają życie

Raport jest oczywiście bardzo szczegółowy i nie jest to miejsce, by go szczegółowo omawiać. Jak jednak wygląda ogólny obraz sytuacji? Większość Polaków ma do technologii stosunek pozytywny i uważa, że:

nauka i technologia stwarzają więcej możliwości dla rozwoju przyszłych pokoleń (69% całkowicie lub raczej się zgadza z takim stwierdzeniem)

rozwój sieci komórkowych jest niezbędnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego (68%)

nauka i technologia sprawiają, że nasze życie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe (67%)

dzięki zasięgowi w telefonie czuje się bezpieczniej (67%)

łączność bezprzewodowa poprawia jakość życia (67%)

W porównaniu z poprzednią edycją badania, przeprowadzoną w 2021 roku, zauważyć się dało kilkuprocentowy wzrost postaw protechnologicznych. Dotyczy to w szczególności nowych generacji technologii telekomunikacyjnych, które są powszechniej akceptowane – ponad połowa respondentów deklaruje, że zamierza z nich korzystać. Niewykluczone, że jest to wpływ pandemii, kiedy to wiele osób na własnej skórze przekonało się, że bez technologii i łączności komórkowej trudno jest dzisiaj funkcjonować.

Co więcej, raport wskazuje, że w najbliższym czasie chęć do korzystania z najnowszych osiągnięć będzie rosła – Polacy już dziś chętnie korzystają z bankowości elektronicznej, zakupów przez internet i korzystają z sieci społecznościowych, a coraz częściej także korzystają z Internetu w celu załatwiania spraw urzędowych. 68% badanych uważa przy tym, że rozwój sieci komórkowych jest niezbędny do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Polacy chcą rozwoju technologii telekomunikacyjnych

Z badań wynika, że lubimy i chcemy być w zasięgu globalnej sieci, akceptujemy konieczność rozwoju sieci telekomunikacyjnych i oczekujemy, że samorządy terytorialne będą współpracować z operatorami w celu jak najsprawniejszego działania. Jednocześnie zaskakująco duża jest niewiedza na temat pól elektromagnetycznych (PEM) i o ich wpływie na otoczenie – ponad 86% badanych w ostatnim czasie nie miało styczności z informacjami na ten temat. 51% badanych uważa przy tym, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe dla zdrowia. Co jednocześnie nie przeszkadza w chęci korzystania z sieci 5G oraz 6G, co deklaruje ponad połowa badanych.

Kiepsko prezentują się wyniki badań dotyczących źródeł wiedzy o PEM – wśród tych, którzy deklarowali, że mieli dostęp do informacji zaledwie 14% badanych wiedzę czerpało od ekspertów zajmujących się zawodowo tą tematyką. Dla 27% badanych źródłem była rodzina i znajomi, 51% zadeklarowało, że wiedzę czerpie z ogólnopolskich mediów, 25% z lokalnych, a 19% wskazało niezależnych influencerów oraz media społecznościowe (tak, wychodzi ponad 100% i nie, nie jest to błąd – większość badanych czerpała informacje z wielu źródeł). Co tylko pokazuje, że dotychczasowe próby edukacji społeczeństwa nie do końca zdały egzamin.

W badaniu takie stwierdzenie nie pada, lecz nietrudno się domyślić, że to właśnie brak należytej wiedzy o PEM wpływa na obawy i zwiększa podatność na mity i celową dezinformację, czyli wpływają na incydenty związane z lokalizacją masztów telekomunikacyjnych i ogólne postrzeganie.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem z badania.