Nowy okręt wojenny Japonii będzie potężny. W te liczby nie uwierzycie

ASEV dla Japonii. Ten typ okrętów wojennych będzie wyjątkowy

Na przestrzeni ostatnich dekad okręty wojenne zmieniły się nie do poznania, jeśli idzie o specyficzne ich zastosowania oraz role. Przykładowo japońskie okręty Aegis System Equipped Vessels (ASEV) zaliczają się do platform służących do obrony przed pociskami balistycznymi. Są więc okrętami klasy BMD, czyli Ballistic Missile Defense, które są stosunkowo nowe, jako że pierwszym okrętem BMD był amerykański USS Lake Erie (CG-70) typu Ticenderoga, który to doczekał się systemu Aegis BMD 3.0 w 2005 roku.

Japońskie okręty ASEV to nic innego, jak “okręty wyposażone w system Aegis”, które mają być wykorzystywane przez Japońskie Morskie Siły Samoobrony jako dedykowane morskie platformy obrony przed rakietami balistycznymi. W gruncie rzeczy będą alternatywą dla anulowanego obecnie japońskiego lądowego systemu Aegis Ashore BMD i będą w stanie radzić sobie z różnymi zagrożeniami pokroju pocisków balistycznych, hipersonicznych oraz manewrujących, a do tego będą mogły niszczyć samoloty oraz cele nawodne.

Japoński typ ASEV

Z aktualnych informacji wynika, że te okręty będą wyposażone w aż 128 wyrzutni pionowych (VLS), które będą mogły wystrzeliwać pociski SM-3 Block 2A i SM-6. Będą one również wyposażone w zmodernizowane pociski rakietowe typu 12 Surface to Surface Missile (SSM) do walki przeciwpowierzchniowej. Zanim jednak jakikolwiek pocisk zostanie wystrzelony, najpierw będzie musiał go wykryć radar. Radar nie byle jaki, bo SPY-7 firmy Lockheed Martin, a więc ten typu AESA.

Wspomniane wyrzutnie VLS, to w gruncie rzeczy kompleksowy system utrzymywania i wystrzeliwania pocisków rakietowych na platformach morskich. Każdy VLS składa się z szeregu komórek, które mogą pomieścić jeden lub więcej pocisków gotowych do odpalenia i tym samym zapewnia większą siłę ognia, elastyczność i przeżywalność niż starsze systemy wyrzutni. VLS może na dodatek wystrzeliwać różne rodzaje pocisków o odmiennym przeznaczeniu, bo nie tylko te przeciwlotnicze, ale też przeciw okrętom podwodnym, przeciw okrętom nawodnym oraz lądowym.

Aktualne plany obejmują zbudowanie jedynie dwóch okrętów ASEV i co ciekawe, jednym zajmie się Mitsubishi Heavy Industries, a drugim Japan Marine United. Oczekuje się, że oba okręty zostaną oddane do użytku jeszcze w tej dekadzie, bo odpowiednio w 2028 i 2029 roku.

