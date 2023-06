Home Nauka Szok i niedowierzanie – ludziom żyje się lepiej, gdy w mieście jest mniej samochodów

Zdaniem jednych ograniczanie ruchu pojazdów w miastach to najnowszy rozdział w księdze Zielonego Komunizmu, podczas gdy inni uznają to za działanie o charakterze proekologicznym i prospołecznym. Co można natomiast powiedzieć w tej sprawie z punktu widzenia nauki?