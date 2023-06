Ten składnik występuje w ludzkim ciele. Właśnie znaleziono go daleko od Ziemi

Chodzi o oddalony o około 1000 lat świetlnych region gwiazdotwórczy, zwany Kompleksem Molekularnym Perseusza. Dochodzi tam do intensywnych narodzin gwiazd, dlatego astronomowie przeanalizowali archiwalne dane dostarczone przez Kosmiczny Teleskop Spitzera, aby lepiej rozeznać się w sytuacji.

Czytaj też: Jeśli życie pozaziemskie istnieje, to właśnie tam. Astronomowie namierzyli idealnego kandydata

Ich szczególne zainteresowanie wzbudził region IC348, w którym jak do tej pory powstało około 400 gwiazd. W przypadku połowy z tych obiektów można dostrzec krążą wokół nich materię, przy czym większość, bo około 120 takich dysków, ma mniej więcej 2 miliony lat. Dokładniejsze analizy wykazały, że na miejscu występuje aminokwas zwany tryptofanem, odgrywający kluczową rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego czy produkcji białek i enzymów.

Szczegółowe ustalenia w tej sprawie zostały zaprezentowane na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Autorzy publikacji zauważają, że poszukiwania powinny trwać dalej, dzięki czemu uda się zidentyfikować inne aminokwasy występujące w tym regionie przestrzeni. W grę wchodzi również rzecz jasna analiza innych, bardziej odległych, ale nie mniej aktywnych obszarów.

Tryptofan jest jednym ze składników życia. Aminokwas ten odpowiada między innymi za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego

Szczególnie zastanawiające jest to, jak bardzo powszechne okazują się elementy budulcowe białek, jeśli wziąć pod uwagę pokłady materii krążącej wokół nowo narodzonych gwiazd. A to przecież właśnie z nich tworzą się młode planety, co może stanowić kluczową wskazówkę na temat tego, jak pojawiło się życie na Ziemi.

Czytaj też: James Webb obserwuje początki wszechświata. Czy życie mogło istnieć miliardy lat przed nami?

Tym bardziej, iż jak do tej pory aminokwasy znajdowano w naprawdę zróżnicowanych i skrajnie nieprzyjaznych miejscach. Zlokalizowano je bowiem między innymi w atmosferze Wenus oraz na powierzchni komet i asteroid. W przypadku IC348 warunki okazują się całkiem przyjemne, ponieważ panujące tam temperatury mogą wynosić średnio 7 stopni Celsjusza. Trzeba przyznać, że jak na przestrzeń kosmiczną to relatywnie dobry wynik. Oczywiście od istnienia pojedynczych składników życia, do powstania jego biologicznych form jest bardzo długa droga. Jeśli jednak wziąć pod uwagę to, co udało się zidentyfikować do tej pory oraz to, jak gigantyczny jest wszechświat, wydaje się, że życie może być w nim powszechniejsze, niż sądziliśmy do jeszcze niedawna.