Lepszej okazji nie będzie. Sony wypożycza swoje aparaty za 0 zł

Przetestuj obiektyw lub korpus i obiektyw Sony

Organizatorem akcji jest sklep cyfrowe.pl i należąca do niego wypożyczalnia cyfrowe.rent. W ramach testu można wypożyczyć na 3 dni (od piątku do niedzieli, zwrot w poniedziałek) obiektyw lub korpus z jednym obiektywem – nie ma możliwości przetestowania samego korpusu. W przeciwieństwie do akcji Canona można tu dowolnie tworzyć zestawy z dostępnych do wyboru elementów. A z czego można wybrać?

Dostępne obiektywy:

Sony FE 12-24 mm f/2.8 GM OSS

Sony FE 20 mm f/1.8 G

Sony FE 24 mm f/1.4 GM

Sony FE 24-240 mm f/3.5-6.3 OSS

Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM2

Sony FE 35 mm f/1.4 GM

Sony FE 50 mm f/1.4 GM

Sony FE 70-200 mm f/2.8 GM2

Sony FE 85 mm f/1.4 GM

Sony FE 100 mm f/2.8 GM STF

Dostępne korpusy:

Sony A7 III

Sony A7 IV

Sony A7S III

Sony A7R V

Sony A1

Trzeba przyznać, że jest w czym wybierać. Aby złożyć rezerwację należy udać się na stronę cyfrowe.rent, wybrać interesujący nas obiektyw lub obiektyw i body, a następnie złożyć rezerwację, wprowadzajć w pole Informacje/Komentarze hasło TestSony. Dzięki temu wypożyczalnia obniży (ręcznie, więc trzeba poczekać na działanie załogi) cenę wynajmu do zera, a niezbędną kaucję do 10% wartości sprzętu. Koszt dostawy i zwrotu także wynosić będzie 0 zł. Jeśli dany sprzęt nam przypadnie do gustu, sklep ma dla biorących udział w teście specjalną ofertę na produkty Sony.

Zobacz też: Trzy dni na zabawę sprzętem Canona za darmo. Rusza świetna akcja na wakacje (chip.pl)

Nie czekaj, zarezerwuj

Liczba dostępnych egzemplarzy sprzętu przeznaczonego do testów jest ograniczona, więc nie ma co zwlekać z rezerwacją – w kilka godzin po tym jak napisaliśmy o Canonie wszystkie miejsca były już zajęte i nie sądzę, by tu było łatwiej. Wakacje to w końcu świetny moment na przymiarki do nowego sprzętu lub do wymiany starego.