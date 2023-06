To turbulencje, jakich fizycy jeszcze nie widzieli

Turbulencja, czyli przepływ burzliwy, to określenie “skomplikowanego nielaminarnego ruchu płynów”. Terminem tym określa się złożone zachowania dowolnego układu fizycznego, czasami zachowania chaotyczne. Klasycznym przykładem utraty stabilności ruchu jest unoszący się dym papierosa. Początkowo wydaje się być on zorganizowany (ruch laminarny), ale ok. 10 cm nad papierosem powstają zawirowania, które tracą uporządkowaną strukturę.

Badanie turbulencje w warunkach laboratoryjnych do tej pory było utrudnione, gdyż zawsze łączyły się one z obiektem wprawiającym w ruch ciecz lub gaz. Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago opracowali pionierski sposób na tworzenie turbulencji w zbiorniku z wodą. Używają pierścienia dysz do wydmuchiwania pętli, aż utworzy się i pozostanie izolowana “kula” turbulencji. Szczegóły opisano w Nature Physics.

To było dla nas zaskoczeniem. Zupełnie jak spokojne siedzenie na polu podczas pikniku i obserwowanie burzy szalejącej na horyzoncie. prof. William Irvine z Uniwersytetu w Chicago

Turbulencje, jakich jeszcze nie widzieliśmy

W ostatnich dekadach fizycy poczynili postępy w opisywaniu zachowania „wyidealizowanego” stanu turbulencji. Oznacza to turbulencje bez zakłócających zmiennych, takich jak granice lub zmiany siły i czasu. Ale turbulencje w świecie rzeczywistym nigdy takie nie są, więc jest jeszcze wiele do zrozumienia.

Turbulencje pojawiają się wszędzie wokół nas, ale wciąż wymykają się temu, co fizycy uważają za satysfakcjonujący opis. Na przykład, jeśli zapytasz, czy mogę przewidzieć, co stanie się, kiedy uderzę w ten obszar turbulencji, odpowiedź brzmi: nie. Nawet superkomputer tego nie przewidzi. prof. William Irvine

Jednym z największych problemów fizyków była obecność zakłócających zmiennych w eksperymentach. Można wywołać turbulencje mieszając wiosłem w zbiorniku z wodą, ale tak wywołana turbulencja zawsze ociera się o ścianki pojemnika i mieszadło, co wpływa na wyniki. Teraz naukowcy stworzyli tzw. kręgi wirowe, podobne do pierścieni dymu, ale w wodzie. Kiedy próbowali połączyć je w celu wywołania turbulencji, energia zwykle odbijała się od nich, zanim się rozpraszała.

Ale w przypadku jednej konfiguracji zbiegające się pierścienie tworzyły kulę turbulencji, która była samowystarczalna z dala od ścian zbiornika. Okazało się to wielkim przełomem, bo fizycy nie wiedzieli, że to w ogóle możliwe.

Turbulencje można tworzyć w warunkach laboratoryjnych i manipulować ich parametrami /Fot. University of Chicago

Samodzielna kula turbulencji pozwala uczonym za pomocą laserów i szybkich kamer dokładnie śledzić jej parametry. Mówimy o jej energii, spiralności (tego jak splątane są pętle), a także impulsie i impulsie kątowym. Co najciekawsze – można je dowolnie modyfikować.