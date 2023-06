Stare czołgi będą jeszcze bardziej zaawansowane. Turcja opracowała dla nich wyjątkowy system uzbrojenia

Czołgi w Turcji zyskają unikalną wieżyczkę. Roketsan pochwalił się systemem MZK z 105-mm działem

Turecka firma zbrojeniowa o nazwie Roketsan opracowała nowy system dział czołgowych o kalibrze 105 mm i zaawansowanej technologii celowania i naprowadzania. System ten jest zarówno modułowy, jak i elastyczny, co umożliwia jego łatwą integrację z różnymi platformami czołgowymi. Zawiera też inteligentne systemy i sztuczną inteligencję, zwiększając świadomość sytuacyjną i podejmowanie decyzji przez załogę czołgu. System ten ma potencjał zrewolucjonizowania wojny pancernej, ponieważ zwiększa siłę ognia, precyzję i przeżywalność czołgów oraz toruje drogę do dalszego rozwoju technologii autonomicznych i bezzałogowych czołgów.

Mowa dokładnie o modułowej wieżyczce MZK dla czołgu M60A3 i innych platform czołgowych. Jej główne przeznaczenie obejmuje więc starszy typ czołgów, jako że 60A3 to stary główny czołg bojowy kraju, który był produkowany przez Stany Zjednoczone w latach 70. i 80. i nadal jest używany przez Turcję i inne kraje. Wieża MZK ma na celu zwiększenie możliwości bojowych M60A3 poprzez zastąpienie oryginalnej wieży w kształcie kopuły płaską, niskoprofilową konstrukcją, która ma lepszą ochronę pancerza, siłę ognia i systemy czujników.

Wieża ta posiada wspomniane 105-mm działo z automatycznym systemem ładowania, co zwiększa szybkostrzelność i zmniejsza liczebność załogi o jednego ładowniczego. Posiada moduły wybuchowego pancerza reaktywnego (ERA) i niewybuchowego pancerza reaktywnego (NERA) z przodu, po bokach i na górze, które zapewniają zwiększoną ochronę przed różnymi rodzajami zagrożeń, takimi jak granaty rakietowe (RPG), pociski przeciwpancerne i pociski przeciwpancerne.

Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye, Modüler Zırhlı Kule yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde. 🛡️🇹🇷#Roketsan🚀#ModülerZırhlıKule pic.twitter.com/OiPA6s2qEg — Roketsan (@roketsan) June 15, 2023

MZK łączy w sobie system wizualizacji kierowcy, który zapewnia 360-stopniowy widok otoczenia dzięki kamerom zamontowanym na kadłubie. Pomocniczą jednostkę zasilającą, która pozwala wieżyczce działać niezależnie od silnika, laserowe odbiorniki ostrzegawcze, które ostrzegają załogę o nadchodzących zagrożeniach naprowadzanych laserowo, moździerze przeciwmgielne, które tworzą zasłony dymne, aby ukryć pozycję czołgu, oraz zdalnie sterowane systemy uzbrojenia (RCWS), które mogą montować karabiny maszynowe lub granatniki do samoobrony. Jako że MZK jest systemem modułowym, Roketsan zintegrował go bezproblemowo z czołgiem M60A3 i przeprowadził stosowne testy, a teraz wieżyczka powinna zacząć trafiać do innych tureckich czołgów tego typu.

