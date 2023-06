Xiaomi szykuje składany smartfon z klapką. Najwyższa pora dogonić konkurencję

Kiedy firma Canalys opublikowała raport dotyczący sprzedaży smartfonów premium w I kwartale tego roku, ogromnym zaskoczeniem okazała się obecność Galaxy Z Flip 4 w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli. Pokazuje to, że składaki – choć nadal będące produktem niszowym – powoli zyskują na popularności. Dodatkowo jest to znak, że właśnie konstrukcja z klapką jest tą, którą chętniej wybierają klienci.

Samsung Galaxy Z Flip 4 i Motorola Razr 40 Ultra

Potwierdzają to również badania rynku, które przeprowadziła firma Counterpoint Research. Aż 49% respondentów woli modele typu Flip, przedkładając je ponad Foldy. Sama się temu nie dziwię, bo za urządzeniami pokroju Galaxy Z Flip, Motorola Razr czy Oppo Find N2 Flip przemawia chociażby kompaktowość i fakt, że po rozłożeniu tak bardzo nie odbiegają one rozmiarem od klasycznych smartfonów. Na dodatek ważna jest tu również cena – Flipy są o wiele tańsze od Foldów, które potrafią kosztować bajońskie sumy (tak, mówię tu o Huawei Mate X3). Również wedle przewidywań analityków przyszłość składaków leży właśnie w modelach z klapką. Według Allied Market Research do 2031 roku ich sprzedaż gwałtownie poszybuje w górę.

Wzrost popularności tego typu urządzeń będzie oznaczał, że coraz więcej producentów będzie chciało mieć je w swojej ofercie. Obecnie na rynku mamy dość słabą konkurencję. Króluje oczywiście Samsung ze swoimi Galaxy Z Flip, a za nim – dość daleko – jest Motorola (Może Razr 40 i Razr 40 Ultra trochę tu namieszają). Flipy w swoim globalnym portfolio ma też Oppo oraz Huawei i… cóż, to w zasadzie tyle. Wybór jest więc naprawdę ubogi, co jednak może się wkrótce zmienić.

Xiaomi chce dołączyć do gry i pracuje nad swoim składakiem z klapką

Nie jest to nowa wiadomość, bo przecieki wspominają o tym już od ponad dwóch lat. Jeszcze pod koniec 2021 roku zauważono, że firma złożyła w Chińskiej Narodowej Administracji Własności Intelektualnej (CNIPA) wniosek patentowy na Xiaomi Flip Phone. Z dokumentacji wynikało, że miał być to wtedy smartfon mocno przypominający Galaxy Z Flip 3.

W połowie ubiegłego roku w CNIPA po raz kolejny złożono patent na model typu Flip, ale o zupełnie innym wyglądzie. Szkice, które widzicie poniżej, pokazują model z poziomą wyspą aparatów, nieco przypominającą tę w nowych Pixelach od Google’a, oraz z miejscem na naprawdę spory wyświetlacz zewnętrzny. Muszę jednak zaznaczyć, że na szkicach nie ma wyraźnie zaznaczonego dodatkowego ekranu, spekulowano więc, że Xiaomi mogło z niego całkowicie zrezygnować, a opatentowany model byłby prawdziwie budżetowym składakiem.

Tak czy inaczej, o Xiaomi Flip Phone lub Xiaomi Mix Flip mówi się od dawna. Teraz znany leaker Digital Chat Station powrócił do tego tematu, ujawniając, że przygotowywany przez Xiaomi model będzie mógł walczyć z Galaxy Z Flip 5 i Motorolą Razr 40 Ultra, a raczej z ich następcami, bo powinniśmy spodziewać się go najszybciej w przyszłym roku.

Przeciek nie zdradza żadnych konkretów poza wzmianką o tym, że wzorem Mix Fold 2, Flip ma być imponująco cienki i lekki. Jeśli pójdzie za tym wysoka wydajność i bardzo pojemna bateria, jak to ma miejsce w Foldzie, może być to model, który mocno namiesza na rynku. Oczywiście o ile nie podzieli losu Mix Fold 2 i jego dystrybucja nie będzie ograniczona tylko do Chin, co niestety wydaje się bardzo prawdopodobne.