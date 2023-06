Paliwo przyszłości powstanie w Europie. Badanie pokazuje, dlaczego warto inwestować w wodór

Za ustaleniami w tej sprawie stoją przedstawiciele LUT University, którzy opisali wyciągnięte wnioski na łamach Applied Energy. Jak wyjaśniają, coraz powszechniej wykorzystywane farmy fotowoltaiczne i wiatrowe mogą być wykorzystywane do produkcji wodoru. Ten byłby więc nośnikiem energii, ale i surowcem służącym do dalszego przetwarzania na zielone paliwa, chemikalia czy stal. Członkowie zespołu badawczego postanowili porównać koszty związane z importem wodoru do Niemiec i Finlandii z Chile oraz Maroka, zestawiając je z wydatkami wynikającymi z produkcji krajowej.

Jak się okazało, pomimo niższych kosztów produkcji zielonego wodoru w Maroku i Chile, ostateczny rachunek wcale nie jest tak oczywisty. Wszystko za sprawą dodatkowych wydatków związanych z transportem. Importowane paliwo było w przypadku naszych zachodnich sąsiadów droższe o 39% do 79%, natomiast w Finlandii wskaźnik ten wynosił od 34% do nawet 100%. Mówimy rzecz jasna o porównaniu z kosztami wynikającymi z produkcji wodoru na terenie obu tych europejskich krajów.

Wybiegając nieco dalej w przyszłość, naukowcy przewidują, iż w 2050 roku importowany wodór będzie o 39–70% droższy od produkowanego w Niemczech i o 43–54% w przypadku Finlandii. A przecież w grę wchodzą nie tylko kwestie czysto finansowe, ponieważ produkcja tego paliwa na Starym Kontynencie mogłaby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy, nie wspominając o tworzeniu nowych miejsc pracy.

Autorzy badań postanowili przekonać się, czy wodór importowany do Europy z Chile i Maroka może być taniej produkowany w Europie

Autorzy wspomnianej publikacji dodają, że rurociągi są tańszą opcją związaną z transportem wodoru na mniejsze odległości. Mówimy o dystansie nie większym niż 2400 kilometrów. Z kolei transport morski stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku większych odległości. W tym wariancie skraplanie paliwa odpowiada za mniejszą część całkowitych kosztów transportu. Te ostatnie powinny stanowić największą motywację dla kontynentalnych producentów wodoru.

Warto w tym kontekście wspomnieć o współpracy zawartej niedawno przez TotalEnergies i VNG. Umowa dotyczy dostarczania ekologicznego wodoru do rafinerii w niemieckim mieście Leuna. Paliwo jest produkowane z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej przy użyciu elektrolizera o mocy 30 MW. Mówi się też o organizacji sieci rurociągów, które powinny pozwolić na transport takiego ekologicznego paliwa po całej Europie.

Wydaje się, iż to właśnie wodór może stanowić klucz do realizacji założeń zielonej transformacji. Jest on bowiem niskoemisyjny, stosunkowo tani w produkcji i nieszczególnie skomplikowany w transporcie. Z tego względu mógłby stanowić alternatywę dla paliw kopalnych i wypełnić lukę zajmowaną obecnie przez niejednoznacznie oceniane technologie, choćby w postaci elektrycznych samochodów.